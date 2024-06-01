一票店員「把2字掛嘴邊」　他聽到爆氣！全場噴：都這麼禮貌了

▲原PO對於店員常說「幫我」感到很不解。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

服務業以客為尊，就怕用詞不當惹怒客人！而一名網友直言，不管去餐廳或是服飾店，總是聽到店員把「幫我」掛最邊，像是「幫我刷QR Code喔」、「幫我到第一間更衣室」等，讓原PO聽得很煩悶，「我到底是要幫你什麼？」文章曝光後，全場傻回「都已經這麼禮貌了你還要煩悶！」

一名女網友在Dcard表示，某天去餐廳點菜時，聽到店員隨口說「『幫我』刷QR Code喔」，這讓原PO想起之前試穿衣服，店員同樣也說「『幫我』到第一間更衣室」。

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原PO直言，他的認知「幫我」的意思，應該是實質有幫助到對方，但上述兩種狀況來說，「我沒有做任何幫助到對方的事！」

面對店員常把「幫我」掛在嘴邊的狀況，讓原PO聽得很困惑甚至煩悶，「我到底是要幫你什麼？在工作場合正確使用中文很難嗎？還是我有誤解的地方呢？」

底下網友傻眼回應，「你好無聊，感覺就很難搞」、「照著對方的指示做，對對方而言就是幫助，字越簡短人的感受通常越差，所以才有麻煩幫我這種話」、「比較親切啊！簡短講會被靠北很兇，講請又太隆重，而且句子長一點比較容易聽懂，不然客人又蛤...結果又要講一次」、「這個用法不是一直以來都有嗎」、「都已經這麼禮貌了你還要煩悶」、「服務業很難做就是這樣，太客氣不行，嚴肅一點又會被投訴」。

有店員解釋，「我在餐廳上班，客人掃QR Code點餐就是在幫我，讓我不必站在那等選擇性障礙的客人（少數客人很怪，還沒想好又不準我先去做其他事，一直說快好了）；帶位也是，客人願意坐在我指定的位置也是在幫我，畢竟其它桌被訂走，客人硬要換我會很困擾，以上是發生在少數的客人身上，大部分客人都會遵從服務生的指示，這真的是很大的幫助！會讓我的工作變得順利」。