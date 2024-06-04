賴清德背俏皮「乖乖包」　笑虧潘孟安：你的帶子怎麼比較短？

▲賴清德貼出身背乖乖包照。（圖／翻攝賴清德Threads）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（4日）出席第43屆台北國際電腦展，用行動支持台灣AI產業發展。隨後，賴清德於Threads貼出身背「乖乖包」的照片，還不忘挖苦總統府秘書長潘孟安，潘的帶子為什麼比別人短，是有比較潮嗎？潘孟安隨即幽默回應，「報告總統！這是穿搭最新的潮流」。

賴清德在出席台北國際電腦展致詞時表示，全面數位化的時代已經來臨，人工智慧的革命性發展扮演關鍵的角色，台灣何其有幸，因為共同努力，一舉把台灣推上AI革命的中心點，讓台灣成為無名英雄，也讓台灣成為世界的支柱。政府也將培養產業所需人才，讓台灣成為「人工智慧島」。

之後賴清德更於Threads貼出身背「乖乖包」的照片，挖苦總統府秘書長潘孟安，他的帶子為什麼比別人短，是有比較潮嗎？潘孟安則幽默回應，報告總統！這是穿搭最新的潮流。

▼潘孟安幽默回應。（圖／翻攝賴清德Threads）





順帶一提，賴清德與潘孟安背的乖乖包，完整名稱叫「乖乖版Plain-me經典旅行小包」，是零食品牌乖乖，今年與台北國際電腦展COMPUTEX、台灣選貨店「plain-me」聯名，推出的周邊商品，有乖乖旅行小包、收納袋、能量御守、滑鼠墊、貼紙等，以「主機們的好朋友」的身分守護各家設備。

▼乖乖聯名商品。（圖／翻攝自Facebook／乖乖）