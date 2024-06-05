牙醫手滑！「器械零件」脫落掉進喉嚨　異物太深醫也挖不出

▲新加坡一名男子在補牙時，牙醫使用的器械零件不慎脫落，就這樣掉進他的喉嚨。（示意圖／視覺中國CFP）



記者王佩翊／編譯

新加坡一名男子日前在補牙的過程中，牙科器械上的零件竟掉入他的喉嚨，牙醫發現後，隨即要他去附近醫院的急診室取出異物，但是因為零件已經進入身體更深處的地方，因此失敗。他被迫住院多日觀察，最終成功在1周後排出異物，但他們仍對牙醫的醫療疏失感到不滿。牙科則強調，願意負擔所有醫療費用。

根據《海峽時報》報導，一名51歲男子5月28日上午到綜合診所補牙，然而在手術過程中，牙醫使用的器材卻有一部分的零件不慎掉入他的喉嚨。牙醫隨後給他一封轉介信，並要求他到附近醫院的急診室就診，請急診醫師替他取出異物。

男子隨後搭巴士前往醫院，並被安排住院。當時院方不斷使用X光掃描，企圖找出零件所在位置，然而直到第二天才真正開始著手取出異物，然而因為時間太久，零件早就已經掉進更深的位置，因此失敗。而根據5月30日的X光結果顯示異物已經進入他的小腸。

患者與他的妻子難以置信表示，「怎麼會有東西從牙科器材上掉下來，並進入喉嚨，甚至一路跑到胃裡。」醫生告訴他們，至少還要再觀察2週，才能決定是否需要動手術取出。醫療團隊也試圖安慰他們，「至少目前沒有出血，只有出血才需要動手術。」

由於異物暫時沒有造成患者體內損害，因此醫生決定採取保守治療，觀察是否能自然排出。直到5月31日，X光檢查結果顯示異物已經進入大腸，最終患者成功在6月3日排出異物，並順利出院。