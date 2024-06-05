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國民黨團四項民生法案順利三讀！爭取更多福利　傅崐萁：朝野一心相當欣慰

▲▼國民黨黨團,傅崐萁立委辦公室,民生法案。（圖／傅崐萁立委辦公室提供）

▲國民黨團四項民生法案順利三讀。

政治中心／綜合報導

昨（4）日立法院院會預計三讀通過四項朝野並無爭議的民生法案，分別是「再生醫療法草案」、「再生醫療製劑條例草案」、「原住民保留地禁伐補償條例第六條條文修正草案」及「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」。國民黨黨團總召傅崐萁表示，「再生醫療法草案」及「再生醫療製劑條例草案」一直是國民黨團本會期重點推動的醫療民生法案，且朝野皆有共識，更是符合保障國人醫療的福國利民法案。至於「原住民保留地禁伐補償條例第六條條文修正草案」雖然三讀過程中遇到亂流，但最終對於四項民生法案皆順利通過感到相當欣慰。

傅崐萁指出，包含「再生醫療法草案」、「再生醫療製劑條例草案」及「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」等民生法案朝野皆有共識，因此相當順利。唯獨第三案「原住民保留地禁伐補償條例第六條條文修正草案」遇到一些亂流，慶幸在韓國瑜院長召開朝野協商調和鼎鼐後，最後在國民黨團、民進黨團及部分民進黨委員的朝野合作之下，採表決方式並三讀通過。未來保留地禁止伐木將從每公頃補助3萬元提高至6萬元，給原住民族同胞更多的保障及支持。

傅崐萁強調，「原住民保留地禁伐補償條例第六條條文修正草案」絕對不是毀憲亂政，而是對於原住民族的生存保障及基本權益的維護，因此在野黨在此基本立場之上，表決時支持民進黨陳瑩委員所提之版本。期盼民進黨團幹部多為國人鄉親的福利著想，應該對福國利民的法案有更多的支持與認同，放下心裡的政治鬥爭，切忌惡意製造朝野對立，讓民生議題回歸理性討論。

傅崐萁最後表示，隨著「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」的通過，表示地方議會將有更多的薪資空間可以聘請優秀之人才，提高地方服務及問政的品質，本次三讀通過之重點有將縣市議員助理費用由8萬元提高至16萬元，直轄市議員由24萬提高至32萬，如此才能配合物價之變化。而在地方服務最為辛苦、站在第一線的村里長，經過本次三讀通過後，將待遇提高、勞動權益保障、法定1.5個月的春節慰勞金等等，這是給村里長最好的肯定，更可以提高服務量能。
 

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