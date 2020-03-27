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國民黨團控罷韓連署偷跑　高市選委會回應「中央同意，我們沒辦法」

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▲▼ KMT反罷免 。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨黨團議員要市選委撤回連署書審查。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄「罷免韓國瑜」第二階連署書已送交市選委會進行審查中，不過國民黨議會黨團卻在27日早上召開記者會痛批罷韓連署「偷跑」，希望市選委會撤回連署審查，對此身兼市選委會主委的副市長陳雄文表示，雖贊同市議會黨團意見，不過市選委會屬執行機關，若有相關陳情應訴諸更高的憲政機關。

市議員陳美雅表示，選罷法第 75 條明列「公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿一年者，不得罷免。」，此法條是由民主老前輩費希平，將原六個月提議改至一年。該法條的精神與目的，就在避免罷免淪為敗選方不服輸的翻盤手段，並避免政治惡鬥，引發社會對立與不安。若是有公民團體在今年5月21日，蔡英文總統就職隔天就開始進行罷免連署的話，這樣合法合理嗎？

▲▼KMT反罷免 。（圖／記者洪正達攝）

▲市議員陳美雅質疑一階段連署書在韓國瑜就職周年隔天就送達中選會，相當不合理。（圖／記者洪正達攝）

市議員陳麗娜則說，根據中選會2020年1月17日會議紀錄「第一階段依法提議人人數應為22,814人以上，經對提議人名冊查對結果，29,900人，經該會實際清點結果提議人人數29,908人，符合規定人數28,560人，不符合規定人數1,348人。」

陳麗娜質疑，依實際符合規定人數28,560人，扣掉未填造日期之名冊7,143人，人數為21,417人，根據第一階段審查規定，並沒有超過符合規定人數的22,814人，建請高雄市選委會要好好查。扣掉未滿一年的7,143份，剩下的2萬多份，難道是2019年12月25日（指韓國瑜就職周年）一過，立即完成連署，還自動裝箱打包，並在12月26日早上九點半，全部送到中央選舉委員會舉行記者會，讓人匪夷所思。

▲▼KMT反罷免 。（圖／記者洪正達攝）

▲市議員陳麗娜表示，就職周年隔天送件完畢，難道一夜就完成連署？（圖／記者洪正達攝）

不過，市選委會主委陳雄文則說，中選會屬《選罷法》規定的「主管機關」，市選委會屬「主辦機關」，關於罷韓團體當初違法偷跑、提前連署的爭議，加上許多人都認為不應該在市長就職未滿一年就連署，市選委會當時便函請中央裁示，但中選會卻依內政部的解釋，認定罷含團體此舉並無違法，不過因法律定位的緣故，雖然支持議會黨團的意見，但仍需尋求更高的憲政機關處理。

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