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澳尋獲驚人頭骨！揭開「史前巨鳥」神秘面紗　滅絕之謎與真身畫面曝

▲▼澳洲科學家麥金納尼尋獲4.5萬年前滅絕的牛頓巨鳥頭骨化石。（圖／翻攝自X）

▲澳洲科學家麥金納尼（左）尋獲4.5萬年前滅絕的牛頓巨鳥頭骨化石。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

研究人員最近在澳洲發現了一具遺骸，鑑定結果顯示，這具遺骸其實是4.5萬年前就滅絕的「牛頓巨鳥」（Genyornis newtoni）的頭骨化石，而這具迄今為止發現的最完整頭骨，將有助於研究人員更深入了解這隻史前巨鳥的生活習性及滅絕原因。

據BBC等外媒報導，這篇發布在《歷史生物學》（Historical Biology）期刊的論文指出，這具頭骨是弗林德斯大學麥金納尼博士（Dr Phoebe McInerney）所領導的研究團隊，2019年在南澳內陸卡拉邦南湖（Lake Callabonnam）的乾燥湖床上所發現。

報導稱，科學家們上一次發現牛頓巨鳥的頭骨是在1913年，不過當時這具頭骨損壞嚴重，所剩無幾，不如這次新發現的頭骨化石保存完好。新發現的頭骨約有32公分長，而它被發現時，仍附著在幾乎完整的鳥類化石身上，因此能良好地幫助研究人員了解巨鳥生活的「更新世時期」（Pleistocene，約260萬年前至1.17萬年前），以及這隻史前巨鳥的生態和演化。

▲▼澳洲科學家麥金納尼尋獲4.5萬年前滅絕的牛頓巨鳥頭骨化石。（圖／翻攝自X）

▲科學家以現代鳥類為參考，科學重建了牛頓巨鳥的樣子。（圖／翻攝自X）

據了解，這隻巨鳥重達230公斤。它的頭骨十分巨大，還有著龐大的腦殼、大型上下頜和不尋常的頭冠。麥金納尼透露，牛頓巨鳥的上頜像鸚鵡一樣高而靈活，但形狀像鵝，有著寬闊的口腔、強勁的咬合力，能在口腔頂部壓碎柔軟的植物和水果。然而，雖然牛頓巨鳥與澳洲的喜鵲鵝有親緣關係，但屬於一個獨立的進化譜系，更接近於南美的尖叫鳥類。

科學家以現代鳥類為參考後，對這隻大約2公尺高的鳥類進行了科學重建，讓牠得以栩栩如生地重現於世人眼前。麥金納尼表示，這一「驚人的罕見發現」不僅幫助他們解開了牛頓巨鳥與其他物種之間的複雜關係，也讓他們能夠更完整地重建這種巨型鳥類的面貌，了解牠對水生棲息地不同尋常的適應能力，並了解這隻史前巨鳥滅絕的原因。

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