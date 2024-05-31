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捷星降落突轉向！「衝出跑道」鏟上旁邊草坪　現場畫面曝

▲▼捷星一架班機31日上午在紐西蘭基督城機場發生飛機衝出跑道的意外。（圖／翻攝自X）

▲捷星一架班機31日上午在紐西蘭基督城機場發生飛機衝出跑道的意外。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲航空公司「捷星」（Jetstar）JQ225航班在當地31日早上7時45分準備降落時，意外衝出了紐西蘭基督城機場（Christchurch Airport）的跑道，讓機上乘客驚恐不已。幸運的是，這起意外並未造成人員傷亡事件，機場主要跑道經檢查後也已重新開放。

據澳洲9NEWS報導，乘客克萊門特（Diana Clement）描述，「我坐在飛機前面靠走道的座位。事發當時，飛機右邊的引擎發出了奇怪的聲音，然後旁邊乘客就發現飛機突然轉了方向，駛向旁邊的草地，不過飛機隨後又再次轉向，最後以45度角穿過跑道。」

克萊門特形容，這起意外發生得很突然，「整個過程只發生在短短數秒鐘內，但對於機上的我們來說，這種感覺很漫長。」衝出跑道的飛機最後一半停在了跑道上，另一半則在草地上。

捷星航空的發言人證實，涉事班機在基督城降落時出現了轉向問題，導致飛機在跑道上低速滑行。事後，這架班機被拖到了登機口，所有乘客也都安全下機。幸運的是，沒有乘客和機組人員在這起意外中受傷。

基督城機場在當地上午10時40分宣布重新開放主跑道。機場方面表示，跑道已經過仔細檢查和清理，交通事故調查委員會也批准其重新開放。儘管如此，當天早上還是有部分國內航班被取消或延誤。

另一名乘客斯莫爾（Karin Small）告訴紐西蘭國家廣播電台，她是到飛機著陸後才意識到發生了問題，「飛機滑出了跑道，然後再次起飛，最後降落在草地上，消防人員隨即趕到現場。」

紐西蘭的消防單位指出，當局共派出了6名消防隊員處理這起意外。民航局表示已獲悉此次事故，並正在進行初步調查，而管理運營捷星航空的澳洲民用航空安全局也已被通知此事。

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