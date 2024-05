捷星降落突轉向！「衝出跑道」鏟上旁邊草坪　現場畫面曝

▲捷星一架班機31日上午在紐西蘭基督城機場發生飛機衝出跑道的意外。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

澳洲航空公司「捷星」(Jetstar)JQ225航班在當地31日早上7時45分準備降落時,意外衝出了紐西蘭基督城機場(Christchurch Airport)的跑道,讓機上乘客驚恐不已。幸運的是,這起意外並未造成人員傷亡事件,機場主要跑道經檢查後也已重新開放。

據澳洲9NEWS報導,乘客克萊門特(Diana Clement)描述,「我坐在飛機前面靠走道的座位。事發當時,飛機右邊的引擎發出了奇怪的聲音,然後旁邊乘客就發現飛機突然轉了方向,駛向旁邊的草地,不過飛機隨後又再次轉向,最後以45度角穿過跑道。」

克萊門特形容,這起意外發生得很突然,「整個過程只發生在短短數秒鐘內,但對於機上的我們來說,這種感覺很漫長。」衝出跑道的飛機最後一半停在了跑道上,另一半則在草地上。

A Jetstar plane has veered off a runway onto grassland after landing at Christchurch Airport, after what airlines officials assert was a "steering issue."



The Auckland to Christchurch flight - number JQ225 - is said to have experienced an unexpected change in direction shortly… pic.twitter.com/Uxc7BXegyH