遛狗驚見「臍帶胎盤」丟路邊　澳洲民眾散步嚇壞！證實是人類器官

▲澳洲一名民眾在遛狗時發現路邊有新生兒的胎盤與臍帶。（示意圖，與本文無關／VCG）

記者張寧倢／編譯

澳洲一名居民在雪梨西南部厄爾伍德（Earlwood）的庫克斯河（Cooks River）河岸遛狗時，發現紅樹林中可能是胎盤和臍帶的物體，驚嚇得打電話報警。警方表示，經初步檢驗後，發現這些證物確實是人類的器官，目前已經動員潛水員和血跡偵搜犬在紅樹林水岸進行大規模搜索。

根據衛報報導，厄爾伍德一名居民27日下午在遛狗時，發現類似胎盤和臍帶的物體被棄置在庫克斯河旁邊的紅樹林之中，28日上午已經由警方送交進一步檢驗，希望能確認懷孕期、孩子性別，以及胎盤和臍帶暴露在河邊的時間有多久。

雪梨警方初步鑑定認為這些物體確實是人類器官，且可能是分娩證據，27日當晚隨即展開大規模搜索，但因為紅樹林「滿地泥濘」，清理現場需要耗費一些時間。另外，警方28日上午派遣了潛水員搜索紅樹林和岸邊水域，一隻血跡偵搜犬也抵達現場搜索「需要進一步法醫檢查」的區域。

警方對可能剛生產完的母親和新生兒的安全狀況表示嚴重擔憂，並建立了犯罪現場。警方發布公告呼籲這名母親應該立刻前往最近的醫院接受緊急護理。警方表示，目前尚不清楚孩子是否在現場分娩，但當務之急是要盡快找到這對母親和孩子，並盡速將他們送醫，「這非常重要，且相當緊急。」