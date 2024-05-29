太思念祖母！　女自爆把「骨灰加進義大利麵」和家人一起吃下肚

▲女子投稿自爆「吃下祖母」。（圖／翻攝自Instagram／fififevnick）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在廣播節目爆料，把祖母的骨灰加在食物中一起下肚，除了自己吃還邀請家人一起，曾把祖母骨灰偷加在哥哥的義大利麵中，害哥哥在完全不知情的情況下吃下骨灰，怪異行為嚇壞主持人。

居住在澳洲納爾沃倫(Narre Warren)的女子夏安(Cheyenne)，近來Call in到墨爾本當地廣播節目中自爆，祖母去年8月逝世後火化，由於家人都很思念祖母，她為了安慰媽媽，突發奇想把祖母的骨灰加入食物中，和媽媽一起品嘗。

夏安的誇張行為嚇壞3位主持人，她進一步解釋，因為她覺得吃下祖母的骨灰後「能感覺和祖母更親近」，所以她自己試過後，也推薦媽媽一起嘗試，甚至還把骨灰加在哥哥的義大利麵中，讓對方在不知情的情況下也吃下骨灰。

主持人聽完故事後紛紛驚呼，「天啊，所以你現在停止這樣做了嗎」，夏安則回覆，既然主持人們都勸她不要繼續吃，所以她會考慮停止。故事在網路上引發網友留言，「這個故事令人不安、太噁心了」、「這樣做合法嗎」、「噁心，根本不尊重死者」，還有許多網友質疑夏安故事的真實性，懷疑她有可能只是在編故事。