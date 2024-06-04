拜登接受時代雜誌專訪　重申不排除動用武力保護台灣

▲美國總統拜登。（圖／路透）



文／中央社

美國總統拜登接受「時代雜誌」（TIME）專訪時指出，他不排除動用美國武力保護台灣的可能性。在此之前，拜登至少已4度表態願意出兵保台。

根據訪問逐字稿，時代雜誌問及：「美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）曾說，中國國家主席習近平已下令在2027年之前做好入侵台灣準備，您（拜登）曾在多個場合提到，您將動用武力保護台灣。這是什麼意思？」

拜登回答說，這將視情況而定，他已向習近平表明，美國過去與中方簽署協議，美方政策是不尋求台灣獨立，但事實上，若中國試圖單方面改變現狀，美方也不會不保護台灣。因此美方繼續提供能力，並與區域盟邦協商。

時代雜誌還問拜登，是否排除在中國侵台的情況下，部署美軍到台灣的可能性？拜登回應說：「不會排除動用美國武力。」

自拜登出任美國總統以來，至少已4次公開表態，若中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。

2022年9月，拜登接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）專訪時，主持人追問，美軍是否會出兵協防台灣，拜登果斷地回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）」。

主持人再三確認，是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同的是，若中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣，拜登再次回答說：「對。」

2021年8月，美國全面撤軍阿富汗引發「美國不可靠」言論，拜登當時接受美國廣播公司新聞網（ABC）專訪，被問到中國譏諷台灣人民「不能靠美國」時，把台灣和與美國有防禦條款或條約的北約、日本與韓國並列，強調若任何人侵略盟友，美國會做出回應。

拜登當時說：「美國對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無法比較。」

2021年10月，拜登參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩（Baltimore）舉行的市民大會，被問及若台灣遭到中國攻擊，美國是否會防衛台灣時，拜登肯定表示：「會，我們對此有承諾。」

拜登2022年5月訪問日本，在一場記者會上被問到若台海發生戰爭，是否願動用軍力保衛台灣時，也再次給出肯定答案。