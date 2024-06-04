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以色列極右派逼宮！　威脅總理：敢接受拜登版停火協議就推翻政府

▲2023年9月20日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統拜登在紐約會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登提出3階段停火協議，以色列總理納坦雅胡（左）接受與不接受都是壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）幕僚先前指出，以色列將接受美國總統拜登提出的停火協議。然而儘管外界停火呼聲高，納坦雅胡還得面對內部憤怒的極右派，2名激進部長就因此威脅，若真的接受拜登停火協議，他們就會辭職並推翻現在的聯合政府。

CNN報導，拜登5月31日提出「3階段停火協議」，目標是終止加薩衝突，哈瑪斯必須釋放全數人質，而且雙方必須全面停火。拜登表示，哈瑪斯已經受到重創，無法再有能力發動與10月7日突襲一樣的大規模行動，「是時候結束戰事了」，這句話明確表示美國立場，認為以色列已經達到目的。

納坦雅胡首席外交政策顧問法克（Ophir Falk）表示，拜登版本的停火協議是「一項不完善但同意」的協議，因為他們非常希望所有人質都能獲釋，但仍有許多協議細節需要解決。

對此，以色列2名最著名的極右派部長，分別為財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）以及國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir），非常明確地拒絕立刻停火的協議。

史莫崔赫更在社群平台上發布聲明，說他已對納坦雅胡清楚表明，以色列在剿滅哈瑪斯與營救所有人質之前，他不會答應停火協議。他要求戰事繼續，直到哈瑪斯被剿滅，人質都救回，並在加薩與黎巴嫩建立一個完全不一樣的安全現實。

班吉維爾則說拜登版停火協議是「魯莽的協議」，而且是「恐怖份子」的勝利，仍舊對以色列造成威脅，若按照納坦雅胡公布的條件執行停火協議的話，就要發動解散政府。

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