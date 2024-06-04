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東海弟畢業「3正妹親姊獻花」　IG粉絲暴增！ 姊弟私下互動曝

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢1公社）

▲東海畢業生有三個正妹姊姊爆紅。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

網路流傳一張照片，東海男畢業生被一群正妹包圍，紅色布條寫著「姊姊們愛你」，被傳上社群網站後引發暴動，有網友神出3位姊姊的IG，其中一位姊姊透露，平常跟弟弟妹妹的互動就是鬧來鬧去，在動態上一直看到自己的照片，「真尷尬阿！」

照片中其中一名姊姊在Threads發文，沒想到去參加弟弟畢業典禮的照片會引發熱議，被大家瘋狂留言轉發，「動態一直看到自己拿著紅布條的照片，真尷尬阿，弟說還好今天停課」；她也透露，四人平常的互動就是鬧來鬧去。

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▲▼ 。（圖／翻攝自當事人Threads）

▲姊姊分享私下互動。（圖／翻攝自當事人Threads）

另外，有網友挖出另外一名姊姊的IG，「受寵若驚...粉絲突然暴漲，沒想到會被分享到這麼多地方，甚至有香港的朋友，哈哈」，也大方回答網友的提問，有人問「有缺弟弟嗎？」姊姊則回「一個已經夠了」。

由於四姊弟顏值超高，有網友驚呼「基因強大的四位是親姊弟嗎？」姊姊點頭回「沒錯，都是同一個爸媽」，至於三姊妹的年紀，姊姊透露分別是1998年、1999年以及2000年。

值得注意的是，一家人爆紅後深受網友騷擾，姊姊PO出私人訊息，並呼籲「不要傳這些有的沒的騷擾我家人好嗎==有夠沒品！」
 

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