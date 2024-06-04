大漢學院停招停辦「94%學生反對」！高教工會要教育部出手查違法

▲逾9成大漢學院學生「反對停招停辦」，並認為要解散董事會。高教工會呼籲教育部介入調查。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

大漢學院董事會對外宣布今年8月停招停辦，引發師生不滿。高教工會今（4日）指出，根據大漢在校生的問卷調查顯示，高達94%學生反對停招停辦，同時95%學生對董事會不信任，94%學生認為應該解散董事會。問卷顯示大漢董事會擅自停辦，已經侵害師生權利，呼籲教育部應該正視學生聲音，主動介入調查大漢技術學院違法行為，並積極保障師生的受教權與工作權。

大漢學院董事會2月底對外宣布今年8月停招停辦，引發教職員不滿，並組成高教工會大漢分部，要求無心辦學的董事會辭職解散，無條件釋出經營權。但大漢學院仍召開校務會議，董事會完成報告，預計113學年停招但學校正常運作，114學年正式停辦。董事會也說明安置計畫，包括提供教職員工資遣優退慰助金，教師至少可拿6個月慰助金，員工與專案教師最高可拿到12個月資遣費，校方也將協助學生轉學，並補助每人每學期1.5萬元交通及住宿等費用，直到畢業為止。

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大漢學院在校生為爭取受教權，今年4月主動號召並責成系學會幹部發起全校性「在校生意見問卷調查」。高教工會今天公布問卷調查結果，全校498人當中（不含延修生），有效回覆287人，等於全校過半在校生參與調查，結果顯示，堅持原校原班畢業者260人（90.6%），反對停招停辦者270人（94.1%），認為應該解散董事會者270人（94.1%），對董事會不信任者則有273人（95.1%）

大漢學院的系學會也根據調查結果發表聲明，並提出4點訴求，包括建請教育部就本案後續處理決策，學生「受教權」必須做為首要考量。其次是不接受董事會未經「校務會議」做成決議校外安置規劃，堅持原校原班完成學業：另包括強烈要求教育部解除不適任董事職務，並改組董事會。在教育部尚未正式同意「停招停辦」期間，請教育部責成相關專責部門接手董事會，並維持本校正常校務運作，以維護學生的受教權益等。

高教工會也表示，大漢校方面對反對聲音，完全不理不睬，甚至進一步打壓工會，對於工會提出的團體協約協商，大漢至今未提出合理回應。且大漢校方將在明（5日）再次召開校務會議，企圖再次闖關。

高教工會指出，對於學生主動發起意見調查維護權利的行為感到敬佩，同時也凸顯這次大漢企圖擅自停辦，侵害教師與學生權利，師生皆反對董事會及校長違法亂紀的行為。高教工會再次呼籲，教育部作為教育主管機關，應該正視學生的聲音，主動介入調查大漢技術學院的違法行為，並積極保障師生的受教權與工作權。

▲逾9成大漢學院學生「反對停招停辦」，並認為要解散董事會。（圖／高教工會提供）