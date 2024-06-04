　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大漢學院停招停辦「94%學生反對」！高教工會要教育部出手查違法

▲▼逾9成大漢學院學生「反對停招停辦」，並認為要解散董事會。高教工會呼籲教育部介入調查。（圖／高教工會提供）

▲逾9成大漢學院學生「反對停招停辦」，並認為要解散董事會。高教工會呼籲教育部介入調查。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

大漢學院董事會對外宣布今年8月停招停辦，引發師生不滿。高教工會今（4日）指出，根據大漢在校生的問卷調查顯示，高達94%學生反對停招停辦，同時95%學生對董事會不信任，94%學生認為應該解散董事會。問卷顯示大漢董事會擅自停辦，已經侵害師生權利，呼籲教育部應該正視學生聲音，主動介入調查大漢技術學院違法行為，並積極保障師生的受教權與工作權。

大漢學院董事會2月底對外宣布今年8月停招停辦，引發教職員不滿，並組成高教工會大漢分部，要求無心辦學的董事會辭職解散，無條件釋出經營權。但大漢學院仍召開校務會議，董事會完成報告，預計113學年停招但學校正常運作，114學年正式停辦。董事會也說明安置計畫，包括提供教職員工資遣優退慰助金，教師至少可拿6個月慰助金，員工與專案教師最高可拿到12個月資遣費，校方也將協助學生轉學，並補助每人每學期1.5萬元交通及住宿等費用，直到畢業為止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大漢學院在校生為爭取受教權，今年4月主動號召並責成系學會幹部發起全校性「在校生意見問卷調查」。高教工會今天公布問卷調查結果，全校498人當中（不含延修生），有效回覆287人，等於全校過半在校生參與調查，結果顯示，堅持原校原班畢業者260人（90.6%），反對停招停辦者270人（94.1%），認為應該解散董事會者270人（94.1%），對董事會不信任者則有273人（95.1%）

大漢學院的系學會也根據調查結果發表聲明，並提出4點訴求，包括建請教育部就本案後續處理決策，學生「受教權」必須做為首要考量。其次是不接受董事會未經「校務會議」做成決議校外安置規劃，堅持原校原班完成學業：另包括強烈要求教育部解除不適任董事職務，並改組董事會。在教育部尚未正式同意「停招停辦」期間，請教育部責成相關專責部門接手董事會，並維持本校正常校務運作，以維護學生的受教權益等。

高教工會也表示，大漢校方面對反對聲音，完全不理不睬，甚至進一步打壓工會，對於工會提出的團體協約協商，大漢至今未提出合理回應。且大漢校方將在明（5日）再次召開校務會議，企圖再次闖關。

高教工會指出，對於學生主動發起意見調查維護權利的行為感到敬佩，同時也凸顯這次大漢企圖擅自停辦，侵害教師與學生權利，師生皆反對董事會及校長違法亂紀的行為。高教工會再次呼籲，教育部作為教育主管機關，應該正視學生的聲音，主動介入調查大漢技術學院的違法行為，並積極保障師生的受教權與工作權。

▲▼逾9成大漢學院學生「反對停招停辦」，並認為要解散董事會。高教工會呼籲教育部介入調查。（圖／高教工會提供）

▲逾9成大漢學院學生「反對停招停辦」，並認為要解散董事會。（圖／高教工會提供）

ET快訊
快訊／唐治平母死亡　陳屍社區頂樓
選秀大年遇旅外潮！中職球探嘆：頂級都出去、優秀的選不了
「超正3親姊」包圍東海畢業弟！姊姊驚：竟然爆了
許維恩家中顧娃「沒穿內衣」　床上監視器畫面PO網：太透
魏哲家霸氣喊「台積電無敵手」　擴廠連說3次台灣
快訊／黃仁勳勢力挺進高雄！　鴻海宣布：攜手輝達打造AI算力中
「最美檢察官」遭批騙妻結婚生子！老婆反擊　認對「變態」不滿

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

演完躺一周！一生必看《超炫白蛇傳》屏東登場　表演、市集玩到飽

端午國道車潮最大量爆1.4倍　高公局公布好走時段

冰拿鐵只要1元！「環保集點」限時3天換購　3大超商每天1.5萬杯

馬祖東湧燈塔120周年慶　點燈儀式7月東引島登場

「超正3位親姊」包圍東海畢業弟！姊姊IG發聲了

沒買名牌包！好友喊丟臉「不懂得愛自己」　網搖頭：氣質才是重點

防非洲豬瘟疫！抓853件違規包裹「重罰8案」　卓榮泰：不放過每件

大漢學院停招停辦「94%學生反對」！高教工會要教育部出手查違法

再生醫療雙法三讀！衛福部揭4大重點強化管理　處分最高拉到2千萬

看完黃仁勳演講「就業焦慮」　網嘆：有什麼不會被淘汰

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

演完躺一周！一生必看《超炫白蛇傳》屏東登場　表演、市集玩到飽

端午國道車潮最大量爆1.4倍　高公局公布好走時段

冰拿鐵只要1元！「環保集點」限時3天換購　3大超商每天1.5萬杯

馬祖東湧燈塔120周年慶　點燈儀式7月東引島登場

「超正3位親姊」包圍東海畢業弟！姊姊IG發聲了

沒買名牌包！好友喊丟臉「不懂得愛自己」　網搖頭：氣質才是重點

防非洲豬瘟疫！抓853件違規包裹「重罰8案」　卓榮泰：不放過每件

大漢學院停招停辦「94%學生反對」！高教工會要教育部出手查違法

再生醫療雙法三讀！衛福部揭4大重點強化管理　處分最高拉到2千萬

看完黃仁勳演講「就業焦慮」　網嘆：有什麼不會被淘汰

台積電跌7元收839　台股大跌180點來到21357點

演完躺一周！一生必看《超炫白蛇傳》屏東登場　表演、市集玩到飽

脫序遊客！義大利古城牆上「用麥克筆簽名」　恐挨罰215萬

酸菜魚重調味＝不新鮮？基隆網友「我絕不吃」掀論戰　呱吉回應被讚爆

青鳥飛越國境！3小時募資260萬　「彩虹台灣」登紐約時代廣場

傅崐萁喊黨內有共識才推花東三法　林俊憲：資深「煞車皮」有作用？

美眾院將審軍援台灣161億元　外交部密切關注

傅崐萁推「花東三案」藍內現雜音　賴士葆：傾向3案拆開處理

端午國道車潮最大量爆1.4倍　高公局公布好走時段

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑　鄰曬衣嚇壞急報警

生活熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

24歲女染愛滋崩潰　「三任男友」找戰犯

今雨區擴大　明「全台下3天」

蟑螂近親入侵清大男宿　男大生喊快逃

麵攤2麵1沙拉1炒菜1680元　客人：頭好暈

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

「最美檢察官」遭批騙妻結婚生子！老婆反擊認不滿

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

購買前看清楚！好市多5種商品不能退貨

孕婦產後大出血　ICU醫「救一整個家庭」弟弟害羞

台寶可夢中心迅速補滿「快龍玩偶」　黃牛價格崩跌ing

50嵐「經典1品項」回歸！4縣市限定開賣

19歲女大生車禍...意外發現肺腺癌！醫揭可能原因

更多熱門

相關新聞

權利回復基金會　5月再賠逾1.7億元

權利回復基金會　5月再賠逾1.7億元

權利回復基金會今（3月）表示，上周權利回復基金會召開第1屆第17次董事及監察人會議，由基金會董事長張文貞擔任會議主席，此次共通過79件生命或人身自由賠償金申請案，以及2件財產所有權被剝奪之金錢賠償案或原物返還案，總賠償金額超過1.7億元。

恐有50間高中職退場！專家示警「海嘯高峰未到」：溺水大學再多40所

恐有50間高中職退場！專家示警「海嘯高峰未到」：溺水大學再多40所

4所私校7月退場！523名學生已分發　明道6月底完成安置

4所私校7月退場！523名學生已分發　明道6月底完成安置

批108課綱「跨科合作造假」！區桂芝喊「立即廢除」：學生壓力倍增

批108課綱「跨科合作造假」！區桂芝喊「立即廢除」：學生壓力倍增

誠美材經營權糾紛　股東恆泰提抗告

誠美材經營權糾紛　股東恆泰提抗告

關鍵字：

大漢技術學院停招教育部高教工會董事會

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

國小出現蛇　師上最棒生命教育

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面