參與學運判死、228遭士兵攻擊致死　權利回復5月賠逾1.7億元

▲權利回復基金會董事及監察人會議，圖非本次會議。（資料照／權利回復基金會提供）

記者呂晏慈／台北報導

權利回復基金會今（3月）表示，上周權利回復基金會召開第1屆第17次董事及監察人會議，由基金會董事長張文貞擔任會議主席，此次共通過79件生命或人身自由賠償金申請案，以及2件財產所有權被剝奪之金錢賠償案或原物返還案，總賠償金額超過1.7億元。

基金會說明，截至上月底，就威權統治時期國家不法行為致生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2062件，其中1680件通過賠償、另有50件撤回申請、36件駁回，駁回案件多數為申請人不符申請資格或要件。

基金會表示，本次通過之生命或人身自由受侵害案件中，有被害者在白色恐怖期間參與學生運動，被以《懲治叛亂條例》第2條第1項判處死刑、或有民眾於228事件發生期間，遭士兵指控窩藏戰犯強闖住宅攻擊致死，上列案件經促轉會公告撤銷其判決，並經本次董事會核定賠償在案。

另外，就財產所有權被剝奪之案件，基金會說明，目前共已受理245件財產所有權被剝奪案件，11件已通過賠償，另有42件撤回申請、125件駁回，駁回案件多數為判決未宣告沒收，或者有宣告沒收但後來經國防部准免沒收等，依現有資料查無財產所有權有因國家不法行為遭剝奪情事。

基金會表示，此次通過之財產返還案件中，有被害者遭公權力沒收銀行存款、甚或隨身的戒指手錶等物、亦有土地遭沒收之被害者，經該會調查後亦以原物返還或金錢賠償形式回復其權利。

基金會統計，就名譽回復證書申請案，累計受理2668件，現已通過2392件，案件通過數亦超過7成。領有名譽回復證書之申請人，可至各鄉鎮市區戶政事務所辦理被害者戶籍資料加註名譽回復記事。

基金會表示，將持續推進權利回復相關業務，民眾如欲查詢案件進度或相關資訊，請致電專線02-8173-5000，或洽官方網站、臉書社群粉絲專頁，基金會當竭誠為民服務。