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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯爆「綠委要求」中華電信521幫調度基地台　洪申翰還原過程轟反智

▲▼洪申翰出席民進黨立院黨團輿情回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前因在節目上公開說，他們可以用手機訊號的定位去比對不同群眾運動民眾的屬性，引發質疑監控，而國民黨立委徐巧芯再爆中華電信承認是「民進黨立委」要求電信業者521活動調度基地台。當事立委的洪申翰回應，要求提升通訊品質，維持民眾的通訊權益，和個資監控一點關係都沒有，還有人要把兩者胡亂連結，根本就是反智。

洪申翰說，他的國會辦公室就在青島東路上的「青島一館」，但從本會期開始，一直困擾於這個區塊通訊品質時好時壞，在五月中向電信公司反應後，電信公司就有告知，立法院總務處也因青島、鎮江街附近的通訊品質不穩定，已經向中華電信申請通訊品質的強化工程，工程後應該可以改善。

洪申翰指出，521是國會擴權案闖關的第二個院會日，因為白天聚集人數就比預期暴增，他的辦公室收到好幾位參與集會的民眾陳情反應，手機訊號極差，問他辦公室，能否比照其他大型集會活動，多增派行動訊號車，來改善手機通訊品質。所以當天下午，他就先請辦公室助理向電信公司確認，立法院之前向中華電信申請的通訊品質強化工程，是否已經完成？電信公司回覆尚未進行，他便請辦公室同仁，要求中華電信先至青島東等人群聚集的地點，確認區塊內的訊號品質，若確實訊號不佳，建議比照大型合法集會活動，臨時性地加強訊號，維持區域內的通訊品質，畢竟他的辦公室也在旁邊。

洪申翰表示，這就是先天不良，後天又失調。原本青島、鎮江訊號就不好，不然立法院為何要申請強化工程？後來又有大量人潮聚集，讓訊號更加阻塞。請問，一個立法委員在收到這麼多民眾陳情抱怨後，是該置之不理，還是該向相關單位反應？事實上，當天三大電信公司，後來都有加派行動基地台車，所以現場通訊是有改善一些。

洪申翰說，今天早上，他終於拿到5月13日立法院發函，要求中華電信加強通訊品質的公文。這完全可以證明，他上述所講的過程。最後，他要強調，行動基地台車的臨時增設，是用來提高人群聚集處的手機通訊流量，根本跟手機用戶的個資收集無關，更不用扯什麼監控，難道立法院發函要求電信公司來強化通訊品質，這是立法院長韓國瑜要監控人民嗎？過去跨年、燈會等大型集會活動，電信公司被要求在現場加派行動基地台車，來維持通訊訊號，難道也是縣市政府要監控人民嗎？「立法委員想查弊，我都尊重，但麻煩腦子要拿出來用，好嗎？」

▲▼立法院公文。（圖／翻攝洪申翰臉書）

▲立法院公文。（圖／翻攝洪申翰臉書）

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