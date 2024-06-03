地方哀號苦哈哈！財劃法週三排審　國民黨團邀藍營縣市首長出席

▲國民黨團召開記者會表示，財劃法修法刻不容緩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團今（3日）召開記者會，指出自民國88年至今《財政收支劃分法》已許久未修法，中央稅收大幅增加，給予地方財源卻不斷下降至28％，各縣市面臨財源偏低、債務負擔等問題，因此提出三大訴求，修法刻不容緩，盼中央與地方財政比例回歸6：4，中央釋出逾5600億元給地方縣市，預計本週三將召開公聽會，將邀藍營地方首長出席說明。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷指出，國民黨團及黨籍立委都有針對《財劃法》修法提出版本，而國民黨更是已經先與執政縣市討論，形成基本共識，廣泛納入社會意見，應該要讓人民納稅錢做合理的運用分配，把所有預算用在人民身上。

洪孟楷指出，此次國民黨團所提的修法重點，是訴求公平，讓縣市政府都能有最妥善的預算來使用，要更直接有效照顧到全民，希望能夠讓整體縣市施政、國家發展逐步向前，也期待大家提出各自的版本，在立法院好好討論。

洪孟楷表示，立法院5日將針對《財劃法》修法召開公聽會，一切都會按照既定行程，在符合程序正義的情況下，呼籲行政院拿出版本及對策，不要抗拒公平有效且直接的《財劃法》修法。第一，訴求公平，讓各縣市政府都能有最妥善的預算做使用。第二，直接有效地照顧全台2,300萬人民。第三，希望讓整體縣市施政及國家發展能夠逐步上線。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，財劃法於民國88年修正後，至今都未修正，中間已歷經多個縣市升格為直轄市，地方改制從二都變成六都，但財劃法仍然沒有與時俱進，已經失去中央補助地方的精神及成效。

國民黨立委賴士葆則指出，1999年李登輝時代，中央和地方財政為6：4，之後中央越來越大，地方越來越小。民國112年，國稅增加，但中央給地方的稅收比例僅28.1％。

賴士葆說，111年28.3％、110年29.8％、109年 33.3％，過去4年中央給地方稅收比例越來越低，稅收超徵，地方比例卻降至28％，因此，必須修法，「這是全國各縣市不分藍綠執政的縣市長大家的心聲，因為沒有錢沒有辦法做事。」國民黨團希望中央和地方財政稅收比例回歸至1999年的6：4，即中央必須釋出5600多億元給地方運用．

賴士葆續指，地方政府目前全部稅收就是28％，「頭重腳輕越來越嚴重」，而財政部稱有分配公式卻不公開，「這就是黑箱作業」；他強調，國民黨團提出的財劃法版本基本上已經加入各縣市的意見。