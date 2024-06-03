修財劃法影響北市補助？　蔣萬安喊話中央把餅做大：要增加、別減少

▲台北市長蔣萬安市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

藍白聯手在立院推動國會改革法案三讀修正通過，第二戰鎖定《財政收支劃分法》發動攻勢，藍白執政16縣市共同研議修正建議，要求中央釋出15%稅收、約5133億元給地方縣市。面對綠營質疑，修《財劃法》可能影響到北市分配到的金額，台北市長蔣萬安直言，希望中央把餅做大，各縣市都可以增加，不要減少。

蔣萬安3日下午赴台北市議會備詢，民進黨台北市議員洪健益表示，國民黨立委想修《財劃法》，可能會影響到台北市分配，北市府是否支持？蔣萬安回應，《財劃法》從1999年至今都沒修訂，25年來歷經多次討論，確實隨著各種因素，包括物價、地方需求等，其實應該是可以檢視，希望中央能釋出更多財源，讓地方財政自主，也能夠滿足各個地方縣市大家要進行各項建設需求，「是可以通盤檢視。」

洪健益詢問，中央一年補助北市多少元？台北市財政局長胡曉嵐回應，每一年都不一定，大概是補助100億元上下，但統籌分配稅款大概佔15％。

洪健益追問，如果100億元變少了，北市府能否接受？蔣萬安回應，「我們希望把餅做大。」但洪健益認為這和餅做大與否無關，畢竟要雨露均霑，把台北市直轄市資源分給一些縣市。蔣萬安則直言，「我們希望各縣市都能增加，而不要來減少。」

蔣萬安強調，不希望看見中央補助減少，希望各縣市大家都能增加，這也是大家都有的共識，也期待跟中央一起理性討論。

▲台北市議員洪健益。（資料圖／記者林敬旻攝）