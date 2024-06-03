批藍修《黨產條例》想奪回不義之財　王婉諭：法律應不溯及既往

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委游顥等人連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，增訂附隨組織但書「曾隸屬於國家者，不在此限」，並溯自條例公布施行日起適用。對此，時代力量黨主席王婉諭今（3日）批評，國民黨最近除了要讓中天回來，還打算把「國產變黨產」，把不義之財重新爭奪回來。

王婉諭指出，國民黨過去就是仰賴救國團賺取不義之財，在威權時代，救國團是國民黨的好夥伴，他們大把大把地把國家土地和資金私吞，到了2018年，黨產會認定救國團是國民黨的附隨組織，將數十億的土地和資金歸收歸國有。

王婉諭說，沒想到國民黨立委竟然提出修改《黨產條例》的提案，企圖重新定義附隨組織，將救國團排除在外，還要回溯至2016年，想要將過去的一切都改回來。

王婉諭強調，法律是有原則的，應當以不溯及既往為原則，而不是可以隨意回溯到過去，同時，也呼籲國民黨不要再一次將台灣帶回威權的黑暗時代。

王婉諭續指，民眾黨8位立委仍然靜悄悄，只說「多加了解再討論」；回想起2016年民眾黨團總召黃國昌曾說過的話：「追討不當黨產是台灣民主轉型的關鍵試煉」，現在就看民眾黨8席立委究竟會如何行動，是扮演關鍵少數，還是繼續當國民黨的傅隨組織？