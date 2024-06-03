　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批藍修《黨產條例》想奪回不義之財　王婉諭：法律應不溯及既往

▲▼時代力量黨主席王婉諭委員、邱顯智委員、陳椒華委員共同率領不分區立委參選人，前往中選會登記。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委游顥等人連署提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，增訂附隨組織但書「曾隸屬於國家者，不在此限」，並溯自條例公布施行日起適用。對此，時代力量黨主席王婉諭今（3日）批評，國民黨最近除了要讓中天回來，還打算把「國產變黨產」，把不義之財重新爭奪回來。

王婉諭指出，國民黨過去就是仰賴救國團賺取不義之財，在威權時代，救國團是國民黨的好夥伴，他們大把大把地把國家土地和資金私吞，到了2018年，黨產會認定救國團是國民黨的附隨組織，將數十億的土地和資金歸收歸國有。

王婉諭說，沒想到國民黨立委竟然提出修改《黨產條例》的提案，企圖重新定義附隨組織，將救國團排除在外，還要回溯至2016年，想要將過去的一切都改回來。

王婉諭強調，法律是有原則的，應當以不溯及既往為原則，而不是可以隨意回溯到過去，同時，也呼籲國民黨不要再一次將台灣帶回威權的黑暗時代。

王婉諭續指，民眾黨8位立委仍然靜悄悄，只說「多加了解再討論」；回想起2016年民眾黨團總召黃國昌曾說過的話：「追討不當黨產是台灣民主轉型的關鍵試煉」，現在就看民眾黨8席立委究竟會如何行動，是扮演關鍵少數，還是繼續當國民黨的傅隨組織？

ET快訊
大薯、冰炫風都有！　麥當勞「5大夯品買1送1」爽吃35天
台灣也看得到！《灌籃高手》電影版登串流平台
密陽44人集體性侵再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年
黃仁勳再掀台股明牌旋風！網驚呼：居然有這一家
求救畫面曝！義麵店突氣爆3人「淒厲慘叫」　她忍痛狂奔借水
5月新車銷售出爐！　MG惜敗跌第4
孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白再推千億《財劃法》修法　郭國文：國會奪權後又想地方搶錢？

提團訟拖到寶林案？北市發聲「絕無拖延」　再曝未提假扣押原因

柯建銘：修《財劃法》前先開公聽會　民進黨團暫不提對案

王義川監控疑雲！立院出現強波車　陳耀祥急澄清：提升通訊品質

批藍修《黨產條例》想奪回不義之財　王婉諭：法律應不溯及既往

龐大醫療費難負擔！寶林茶室受害人索賠路遙　北市社會局：撥款中

參與學運判死、228遭士兵攻擊致死　權利回復5月賠逾1.7億元

指討論廢考監「落入敵人陷阱」　柯建銘：短時間內不會處理

籲「花東三法」趕快撤案　柯建銘：柯文哲一念之間可以興邦或亂邦

揭賴清德喊修《財劃法》非過不可　藍委：別讓地方首長半夜驚醒

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

王心凌「才藝表演」NG喊：彩排啦！　自備小道具...誇「蠻有綜藝感」XD

藍白再推千億《財劃法》修法　郭國文：國會奪權後又想地方搶錢？

提團訟拖到寶林案？北市發聲「絕無拖延」　再曝未提假扣押原因

柯建銘：修《財劃法》前先開公聽會　民進黨團暫不提對案

王義川監控疑雲！立院出現強波車　陳耀祥急澄清：提升通訊品質

批藍修《黨產條例》想奪回不義之財　王婉諭：法律應不溯及既往

龐大醫療費難負擔！寶林茶室受害人索賠路遙　北市社會局：撥款中

參與學運判死、228遭士兵攻擊致死　權利回復5月賠逾1.7億元

指討論廢考監「落入敵人陷阱」　柯建銘：短時間內不會處理

籲「花東三法」趕快撤案　柯建銘：柯文哲一念之間可以興邦或亂邦

揭賴清德喊修《財劃法》非過不可　藍委：別讓地方首長半夜驚醒

快訊／王必勝上班了！　開發金辦公室好風景曝光

送走李善均半年「田慧振近況曝光」！復工回歸小螢幕　播出時間曝光

AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」　在台投資50億

現代「678匹IONIQ 5 N」參戰派克峰！大空力、光頭胎欲刷最速紀錄

妹子「站機車後立中柱」網看傻！台北人認了：這是必備技能

墨西哥歷史性選舉！執政黨薛恩鮑姆狂贏58%選票　有望成首位女總統

豐胸失敗「乳頭發黑」掉下來　準新娘一看傷口崩潰：像被鯊魚咬

「主機守護者」也在COMPUTEX 　網見高科技乖乖：重要合作供應商

特技卡車「飛撞電線」拉垮電線桿！　人群尖叫奔逃畫面曝光

《蠟筆小新》動畫導演鴫野彰膽管癌病逝！享壽70歲　官方悲痛證實

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

傅崐萁預告強推2.5兆「花東三法」　藍委有意見：還需要再討論

影／台北大雨　大巨蛋天花板又漏水

吳欣岱：藍白補助老人健保　背叛青壯年

王義川稱「膝蓋想」散布假訊息？　陳耀祥：若違反事實法規處理

憨川分析資料哪裡來？　王義川：我用看的、用膝蓋想就知道

陳耀祥堅稱3大電信都沒給王義川資料　「我看電視才知道這案子」

談保師傅病程　妻向柯文哲道謝

顧立雄「成立類似美軍DIU新單位」　強化無人機、無人艇發展

隔空勸告柯文哲　柯建銘：只有黃國昌殺你

藍白推補助老人健保　吳欣岱酸民眾黨：靠年輕人起家卻剝削他們

綠營想讓司法院鬥立法院？　郭正亮嗆吳思瑤：提釋憲前多讀點書

全國正副議長聲援周典論　綠委：政治力干涉司法

海巡艦交船下水！蕭美琴親自擲瓶

權利回復基金會　5月再賠逾1.7億元

更多熱門

相關新聞

指廢考監「落入陷阱」　柯建銘：短時間內不會處理

指廢考監「落入陷阱」　柯建銘：短時間內不會處理

民進黨立委陳亭妃日前領銜提出廢考監的修憲提案，國民黨立委羅智強、黃健豪、徐巧芯、林沛祥、王鴻薇則主張先凍結監察院預算。對此，民進黨團總召柯建銘今（3日）表示，國人此時此刻最重視「違憲擴權」，廢考監是憲政改革，短時間內不會去處理憲改問題。

柯建銘：柯文哲一念之間可以興邦或亂邦

柯建銘：柯文哲一念之間可以興邦或亂邦

憨川分析資料哪裡來？　王義川：我用看的、用膝蓋想就知道

憨川分析資料哪裡來？　王義川：我用看的、用膝蓋想就知道

揭賴清德喊修《財劃法》非過不可　藍委：別讓地方首長半夜驚醒

揭賴清德喊修《財劃法》非過不可　藍委：別讓地方首長半夜驚醒

拋廢監察院「四大倡議」！　藍委喊先凍再廢、修憲案併2026大選

拋廢監察院「四大倡議」！　藍委喊先凍再廢、修憲案併2026大選

關鍵字：

國民黨時代力量黨產修法救國團民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票+1：很可怕

台鐵深夜死傷事故！男遭火車輾過身亡

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面