千萬訂閱「大咖實況主」飛19hrs↑來台！現身台灣好兄弟畢典

▲Kai特地來台參加好兄弟的畢業典禮。（圖／YouTube／Kai Cenat）

記者鄺郁庭／綜合報導

擁有千萬粉絲追蹤的美國實況主Kai Cenat日前突然飛來台灣，驚喜現身私立淡江高中，參加台灣好兄弟Ray的畢業典禮，還特地上傳影片紀錄，短短5小時就破104萬次觀看，國外網友紛紛笑呼，「根本異父異母的兄弟」、「Kai看起來超驕傲的。」兩人合照也吸引台灣網友熱論，「真有心欸」、「天哪！好感人」、「這段異國兄弟情我希望能一直保持下去。」

淡江高中日前舉辦畢業典禮，引來美國「最大咖實況主」Kai Cenat參加，只為給他的台灣麻吉、應屆畢業生Ray驚喜。他事後在YouTube上傳影片「Surprising Ray At His Graduation!」開頭就直呼他要飛19個小時到台灣參加Ray的畢業典禮，出發前還為Ray跟台灣祈禱，並且在機場經歷瘋狂轉機、飛機誤點、行李要兩三天後才運到台灣的窘況。

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最後好不容易到飯店，但他還得出門挑西裝，隔天一早換好後就往Ray家出發，兩人總算相見歡。Kai出現在淡江高中時，還掀起一陣小騷動，吸引不少高中粉絲合照。在觀禮時，Kai不僅狂用手機拍照錄影，還在席上為Ray歡呼，激動表現讓粉絲笑翻，「哪來的老父親」、「Kai好像什麼驕傲的叔叔。」

Kai Cenat是一位美國直播主和YouTuber，他主要在Twitch上直播，也在YouTube上發布搞笑影片，目前他的Twitch帳號有1078.5萬追蹤者，堪稱美國最大咖實況主。值得注意的是，他在2023年8月，曾在聯合廣場舉辦PlayStation 5和禮品卡贈送活動，狂吸超過千名粉絲參加，紐約市警局出動大批警力前往現場維持秩序，可見人氣之高。

至於他和台灣麻吉Ray的相識過程相當有趣，去年Kai Cenat 去日本玩，在超商門口遇到了一位認出他的熱情狂粉、也就是Ray。沒想到兩人超投緣，甚至交換聯絡方式，Kai Cenat還PO出合照，文中稱「這是我在台灣的雙胞胎兄弟。」