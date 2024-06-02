台東小六男童遭鐵捲門壓脖不治　校長不捨：畢業典禮留位置給他

▲台東市12歲楊姓少年不幸意外身亡，校長表示仍會在畢業典禮留一個位置給他。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、郭玗潔／台東報導

台東市12歲楊姓少年即將畢業升上國中，卻在外出回家時，不幸被自家鐵捲門夾住脖子，最後送醫不治身亡，讓家屬悲痛欲絕，學校校長也難過表示，楊是個活潑好動的孩子，品行好也勇於承擔錯誤，本來打算在畢業典禮時頒發「最佳潛力獎」給他，如今卻發生憾事。不過即便楊同學再也無法親自領畢業證書，畢業典禮當天仍會留一個位置給他。

校長不捨表示，他對於楊同學印象很深刻，雖然在校成績一般，但學習態度跟品行卻相當好。一、二年級時楊童比較活潑、好動，常常會有小麻煩，不過經過老師教導還是會聽，後來透過溝通和鼓勵，四到六年級間他變得越來越好，在班上可以和同學們合作，被誇獎還會害羞，不僅是老師看到他的轉變，他也對這個孩子讚譽有加。

校長回憶說，楊同學是一個勇於承擔錯誤的孩子，不會規避責任，學校還打算在畢業典禮那天為他頒發「最佳潛力獎」，只是沒想到會發生這樣的憾事，不過畢業典禮當天仍會留一個位置給他。

▼老師對於楊姓少年的評語，認為他從容易和同學衝突，變得可以和同學合作，越變越好。（圖／記者楊漢聲翻攝）