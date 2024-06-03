返鄉捐助12萬獎學金！台北市嘉義同鄉會六腳會嘉惠72名學子

▲台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會侯蓁華副會長(圖右)代表，回鄉捐贈嘉惠學子，鄉長黃鉦凱(圖左)致贈感謝狀 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉位居偏鄉，學校資源普遍較缺乏，台北市嘉義縣同鄉會各分會陸續引進資源照顧家鄉，3日由台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會侯蓁華副會長、第二任會長黃譓宇、理事侯麗慧與侯麗珠、執行長陳新讚、顧問黃敬安等人在六嘉國中禮堂頒贈國民中、小學優質學生獎助學金給在地學子，鄉長黃鉦凱頒贈感謝狀，蔡易餘立委服務處主任呂文正及六腳鄉各國中小校長現場觀禮，共計發出12餘萬獎助學金、72位學子受惠。

侯翠華表示，旅北的六腳鄉親們從台北市、新北市都會區回到自己生長的故鄉，集眾人的愛心與努力，籌募善款頒發獎助學金，希望能激勵六腳鄉學子能努力向上，並感受個學長姊的關懷。過去也曾安排學童北上跟同為六腳鄉親的新北市長侯友宜見面，希望透過不同眼界讓孩子可以激發孩子的想發，讓他們未來有機會更優秀。

▲台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會幹部與受學生合照 。（圖／記者翁伊森攝）

侯翠華表示，基於聯誼會的鄉親們對家鄉的懷念，都希望能貢獻自己的力量。今天藉由獎助學金的發放，獎勵國中小優秀學生，鼓勵其好好學習，也感謝老師們在各項教育潮流教學創新中，推動數位自主學習、活化與素養教學，並展現優異成果。更期待今年國中會考成績放榜後，六腳鄉的孩子能有優秀的成績，考上理想中的學校，聯誼會這邊也會大力支持與鼓勵他們。希望讓偏鄉孩子們能學習到鄉親們在困境中努力向上的堅忍意志，為自已的未來搏出一片天空，也希望這個善念與活動能長長久久一直持續下去。

▲台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會幹部與受贈學生大合照 。（圖／記者翁伊森攝）

黃鉦凱說，從六腳鄉外出到雙北打拚的鄉親，都是在六腳鄉長大，由六腳鄉學校培育出來的，聯誼會鄉親飲水思源，感念故鄉及學校的栽培，今天將感念化為行動，返鄉捐贈，關懷從幼到老，感謝他們的協助，一起為六腳鄉未來繼續努力。

台北市嘉義縣同鄉會六腳聯誼會於2020年成立，第2任會長黃譓宇上任後，111學年度起由鄉親募資獎助教育關懷學子，而第3任會長侯尊中也全力支持此項善舉，因此結合有相同理想的會員共襄盛舉，鼓勵六腳鄉學子努力學習，今天頒發六腳鄉內各校獎學金，也捐助善款給安仁家園及華山基金會六腳站，讓六腳鄉從幼到老都能受照顧。