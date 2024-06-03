王義川監控疑雲！立院出現強波車　陳耀祥急澄清：提升通訊品質

▲NCC主委陳耀祥備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政策會執行長王義川稱「手機訊號定位技術」，可用於分析人群特性引發爭議。NCC主委陳耀祥今（3日）在立法院報告中指出，這種數據分析不應被視為個人資料的侵犯，因為它涉及的是去識別化的數據，「不再屬於個人資料的範疇，而是成為普遍存在的數據分析形式。」至於立委指外界質疑集會周邊出現的強波車恐是在蒐集民眾個資，陳耀祥回應，所有大型集會因為人流量大、人潮擁擠，通訊使用量大，因此三大電信業者都會出動強波車及行動基地台支援，以提升通訊品質。

陳耀祥強調，個人資料保護法的目的是保護能夠識別個人身份的資料，如姓名和出生日期。他強調，只要資料經過適當的處理，使其無法追溯到個人，如果資料已經去識別化，它就變成了一種數據，就可以合法地用於數據分析。這種分析在許多領域都很常見，包括活動組織、市場營銷和選舉等。

民進黨立委李昆澤質詢時也直言，無論藍綠誰在執政，若國家機器侵犯國人受保護的個資，「我們是絕對不能接受。」陳耀祥答詢表示，「這個事情我們覺得是非常嚴重，如果有違法個資使用，可能還有刑責的問題。」但三大電信業者均表明未提供相關資料給特定人士、政黨或企業。

李昆澤詢問，有部分人士質疑集會周邊的強波車、行動基地台，是在蒐集參與者的資料？陳耀祥回應，所有大型集會包含政治性活動、跨年晚會或燈會等，因為人流量大、人潮擁擠，通訊使用量大，因此三大電業業者都會出動強波車及行動基地台支援，以提升通訊品質。

李昆澤再問，過往新冠疫情期間動用的電子圍籬、簡訊實聯制等系統，是否已在2022年經NCC監督銷毀資料？陳耀祥答覆，疫情相關平台因有特定目的使用，是依照《傳染病防治法》及相關特別法令規定設立，相關資料基於防疫目的確實可以連結個資，但都只限於政府防疫使用，不能提供給第三者運用，而相關資料都已由NCC與衛福部檢查刪除，「我們已經下架而且全部銷毀。」

李昆澤提到，民眾有時會搞混，其實疫情的相關平台，與目前仍在使用的人潮分析平台不同，人潮分析平台多用在交通疏解、觀光人潮觀察，及特定的人潮調查，且相關調查都是去識別化，與疫情相關平台有個資問題不同。陳耀祥補充，去識別化簡單來說就是要做到匿名及不可回溯，讓資料無法直接或間接的溯源個人，而目前的大數據分析，都只能看到輪廓性的資料。