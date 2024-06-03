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台南城市「從河而來」？台北發表會搶先看　府城地下水脈等精彩內容曝光

▲台南市文化局於台北大稻埕講堂，2日舉辦「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展的「台北發表會＆溪流開蓋論壇」，為即將於7月9日在台南市美術館2館的展出暖身。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局於台北大稻埕講堂，2日舉辦「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展的「台北發表會＆溪流開蓋論壇」，為即將於7月9日在台南市美術館2館的展出暖身。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

身為台南人，您知道百年前竄入府城地底的清澈溪流，今日還在川流不息；百年前的水路港道，深刻地影響著我們日常生活的都市空間，「我們從河而來：流域文化．千年共筆」將以流域水體的視角，再探台南城市的當代議題與未來發展。

台南市文化局於台北大稻埕講堂，2日舉辦「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展的「台北發表會＆溪流開蓋論壇」，為即將於7月9日在台南市美術館2館的展出暖身，也搶先曝光展覽形象影片及藝術家童譯白為本次展覽新創之《河神聯境．千年共筆圖》動畫精彩片。

發表會現場，除邀請到台南市文化局長謝仕淵、總策展人龔卓軍、社區大學全國促進會秘書長楊志彬、台北大學公共事務學院都市計劃研究所教授廖桂賢、內政部國土管理署副署長徐燕興、古都保存再生文教基金會執行長顏世樺，及天下雜誌《微笑台灣》總監李佩書等人共同出席。

▲台南市文化局於台北大稻埕講堂，2日舉辦「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展的「台北發表會＆溪流開蓋論壇」，為即將於7月9日在台南市美術館2館的展出暖身。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局長謝仕淵表示，台南有八掌溪、急水溪、將軍溪、曾文溪、鹽水溪、二仁溪、德慶溪與福安坑溪等大小溪流，部分因都市發展沒入地下而從地表上消失；有些則依舊陪伴在我們的日常生活。「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展的準備工作，不僅有文本爬梳，更有實地深入地底，找尋溪流的本體，人與水、與地下環境、與驚奇生物的相遇經驗，都將透過多元媒材的藝術創作在本次特展中呈現。這些實踐與實作的片段，最後將串連成為市民重新探索台南城市的歷程，也回應現代城市發展與水體流域、自然生態等未來議題。

總策展人龔卓軍於論壇中提到，空間地景經過百年的發展與變化，原先活生生的河流，變成陰暗污穢的下水道。人類與自然一分為二的壁壘關係應當被突破，並重新與萬物眾生連結，追求與自然互利共生的關係，以作為台灣島國面對氣候變遷等環境議題的核心工具。特展將搭配萬物議會與國際論壇等系列活動的辦理，帶領民眾瞭解城市溪流復育的多種面向與保存價值，也討論這座充滿歷史與文化底蘊的城市與流域水體的關係。

古都保存再生文教基金會執行長顏世樺亦補充，打開台南城市古溪流的「開蓋」行動，並非一時興起的新聞話題，而是地方組織長期醞釀推動的議題，不論是韓國首爾的清溪川或台中市的柳川與綠川，此行動已是日韓多國皆有案例的國際趨勢。

▲台南市文化局於台北大稻埕講堂，2日舉辦「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展的「台北發表會＆溪流開蓋論壇」，為即將於7月9日在台南市美術館2館的展出暖身。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社區大學全國促進會秘書長楊志彬則指出，要重現被隱藏的城市水紋理，水文呈現、公共衛生與倫理等問題伴隨而來，例如急劇發展的地區，會壓迫到河流的空間，因此開蓋牽涉到違建、居民的使用空間等，這會是整個城市正義的問題。本次前進台北辦理溪流開蓋論壇，不僅讓民眾對城市開蓋的想像與理解更臻完整，也彰顯文化古都水文、歷史及城市進步的關係。

「我們從河而來：流域文化．千年共筆」台南400文化治理特展將於7/9在台南市美術館2館開展，籌備期間希望藉由展覽、工作坊、論壇等活動，促進公民參與，發掘潛藏於過去的記憶與紋理，並了解藝術作品背後更深一層的「倡議」，更多活動資訊，歡迎至臉書搜尋「我們從河而來：流域文化．千年共筆」粉絲專頁（https://www.facebook.com/bornbytheriver）查詢。

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