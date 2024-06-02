黑冠麻鷺一家挺過風雨　台南水道博物館即時連線報平安

▲台南山上花園水道博物館，每日即時連線分享的黑冠麻鷺育雛生態紀錄，也成為風雨中民眾熱切關注的對象。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

梅雨季鋒面準時報到，連日大雨除民眾關注的水庫蓄水量收穫滿滿之外，台南山上花園水道博物館這段時間追蹤觀察，每日即時連線分享的黑冠麻鷺育雛生態紀錄，也成為風雨中民眾熱切關注的對象。

日前觀測設備因風勢太大而連線中斷，讓許多民眾擔心不已，在館方工作人員即時搶修後恢復連線，畫面恢復後看到黑冠麻鷺一家平安，4隻幼鳥們躍躍欲試乘風拍翅的健康模樣，也讓人鬆了一口氣。

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台南山上花園水道博物館園區擁有豐富動植物生態，4月22日在園區發現一對黑冠麻鷺築巢下蛋，館方隨即聯繫環保團體及一草一木戶外工作室攀樹教練，三方合作架設即時監控設備，透過第一手觀察記錄過程，每日在粉絲專頁與民眾分享最新進度，生動的文字與逗趣的照片瞬間吸引大量關注。

館方表示，這對黑冠麻鷺夫妻總共產下4顆蛋且都成功孵化，粉絲專頁每天都會擷取當日有趣的影像畫面分享，也讓民眾能第一時間一同追蹤，甚至成為許多人每日必追的「日更」。5月20日為了因應接下來的雨勢，將觀測設備由太陽能發電改為充電電池，不料31日時卻還是受大風影響，連線中斷，由於關注的民眾時在很多，館方因此趕在下一波大雨來之前的空檔架梯搶修設備，成功連線上後發現4隻幼鳥都平安無事，還看到他們不斷練習拍翅膀、在巢邊緣搖搖晃晃的可愛模樣。

文化局長謝仕淵表示，歷史人文與自然生態是很值得被重視的跨領域結合，近日大雨雖然會降低民眾外出的意願，但即時透過觀測設備分享環境訊息，也能讓民眾不出門就可以一起追蹤、參與黑冠麻鷺育雛現況，更能罕見地透過鏡頭看到自然界的動物在風雨中是如何生存，極富教育意義。