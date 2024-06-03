　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

23歲女子監獄中考取技術士證照　出獄後月薪近4K

▲23歲女獄中接受職訓考取証照，月薪近4K

▲桃園女子監獄受刑人於桃竹苗分署接受堆高機職業訓練。（圖／桃竹苗分署提供／以馬賽克處理）

記者楊淑媛／桃園報導

林小雯(化名)現年23歲，因詐騙案入監服刑1年半，入監後表現良好，為桃園女子監獄選入參加「堆高機實務訓練班」，訓練過程中熱衷學習，也很熱心跟其他同學分享學習心得，因此獲得自主監外作業機會，憑藉參訓成績優異且成功考取堆高機單一級技術士證照，在假釋評核上得到加分獲得假釋機會。

小雯並在就業中心媒合協助下，在出獄後一個月就以堆高機之技術士證照找到工作，目前在中壢某家電子廠擔任倉管員，月薪近四萬元，成功擺脫過去生活，開創精彩第二人生。

勞動力發展署桃竹苗分署2日指出，該分署長期關注收容人的職業訓練，提供「訓、檢、用」一條龍式的整合服務，11年來持續與轄區矯正機關合作推動「陽光專案」計畫，在監所內辦理堆高機實務班、室內水電實務班、銲接實務班、內著車縫師班、咖啡暨輕食製作班等多元職訓課程，並依矯正機關之需求辦理技能檢定，輔導收容人考取專業證照，112年考照通過率高達98%，成效卓著，歷年來已有超過1,100位在監所學習就業時所應具備之職業技能。

除訓練外，桃竹苗分署積極辦理「建立職業觀念與職場接軌講座」及「就業適應團體活動」，協助收容人提早瞭解目前職場概況，做好重返職場心理準備及適應能力。即將出監前提供一對一諮詢服務，依個人專長、技能及意願，就業轄區，結合雇主提供之工作機會實施就業推介，近10年已推介12萬人次成功就業。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為讓收容人在出監復歸社會後，能迅速融入社會展開新生活，桃分署與轄區內的臺北監獄、桃園監獄、桃園女子監獄、八德外役監獄、敦品中學、新竹監獄、新竹看守所、誠正中學、苗栗看守所等9所矯正機關合作，依矯正機關及考量收容人需求，進行資源盤點評估，客製化課程設計，辦理多元職業訓練，輔導參加檢定，協助取得謀生技能，並在出監前為收容人提供職場接軌講座，辦理就業適應團體與就業促進媒合活動，強化社會安全網，打造一個安定、安心、安居之共融社會。

ET快訊
即／台鐵深夜死傷事故！男子「遭火車輾過」當場身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

端午有情！泰山區包粽子送愛心　溫暖獨居長者與弱勢家庭

23歲女子監獄中考取技術士證照　出獄後月薪近4K

豪雨來襲！　台電桃園區處全力戒備防雨減災

義享天地停車場晚間塞爆！民眾「受困逾1小時」留1星狂罵

新北捷運三鶯線出站即達　共融特色國華公園啟用

台南八份開基姑媽宮宋江陣香科圓滿　喜迎無形文資授證

響應2024世界自行車日　來新北河濱公園齊歡慶

黃埔軍校100周年校慶　侯友宜：感謝培育良將保家衛國

神農大帝聖誕　三重先嗇宮打造米其林宮廷御宴祝壽

神農大帝聖誕千秋　侯友宜赴土城五穀先帝廟參拜

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

(乾淨影入庫)40歲男乩身廟前走陣…下秒突「臉著地」昏倒！送醫搶救不治

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

八仙塵爆遭火吻不打算結婚　女終遇真愛！笑罵尪遲到鬼

端午有情！泰山區包粽子送愛心　溫暖獨居長者與弱勢家庭

23歲女子監獄中考取技術士證照　出獄後月薪近4K

豪雨來襲！　台電桃園區處全力戒備防雨減災

義享天地停車場晚間塞爆！民眾「受困逾1小時」留1星狂罵

新北捷運三鶯線出站即達　共融特色國華公園啟用

台南八份開基姑媽宮宋江陣香科圓滿　喜迎無形文資授證

響應2024世界自行車日　來新北河濱公園齊歡慶

黃埔軍校100周年校慶　侯友宜：感謝培育良將保家衛國

神農大帝聖誕　三重先嗇宮打造米其林宮廷御宴祝壽

神農大帝聖誕千秋　侯友宜赴土城五穀先帝廟參拜

端午有情！泰山區包粽子送愛心　溫暖獨居長者與弱勢家庭

23歲女子監獄中考取技術士證照　出獄後月薪近4K

豪雨來襲！　台電桃園區處全力戒備防雨減災

快訊／被開單怒縱火派出所「6車燒毀」！　男深夜裁定收押

男違停遭開單不爽「縱火燒派出所」！拒捕撞警車　2警傷

算力通膨來臨「GPU來救」　黃仁勳再提：買越多、省越多！

陸女業務賣浴缸拚了！「當眾「脫衣洗澡」　顧客圍觀全傻了

黃仁勳點名台灣3大超能力　感謝7台廠與輝達做全球AI後盾

快訊／2縣市深夜大雨特報！鋒面影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

全國花式滑冰菁英錦標賽熱烈展開！蔡玉鳳、李宇翔發揮絕佳

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

地方熱門新聞

義享天地停車場塞爆！民眾困逾1小時狂罵

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

23歲女獄中考取證照　出獄後月薪近4K

台南八份開基姑媽宮宋江陣喜迎無形文資授證

新北捷運三鶯線出站即達　共融特色國華公園啟用

高雄晚間大停電！899戶突一片黑

澎湖出現罕見龍吸水！遊客直擊奇景

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

黃埔軍校100周年校慶　侯友宜：感謝培育良將保家衛國

響應2024世界自行車日　來新北河濱公園齊歡慶

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆2惡煞到案

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

盧秀燕有情義　辦花蓮好物市集邀在地商家相挺

更多熱門

相關新聞

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

隨著人工智慧的快速發展，許多行業都面臨著自動化與智慧化的挑戰。然而，因光電系的跨領域科學性質，常處理複雜且多變的技術問題因而需要結合物理、光學、材料科學、電子學等多門學科的知識。這種跨學科的知識整合和應用，都是目前AI短時間難以取代的，更可以想見，畢業生一出校門，就是半導體產業搶著要的人才，年收破百不是夢想。也難怪今年陽明交大光電系招生，二階段刷到61位，但最後正取只取19位，資優生搶破頭想搶進！

殺人犯被關進監牢！他獸性大發硬上獄友

殺人犯被關進監牢！他獸性大發硬上獄友

勞動署就業媒合「333 」　協助青年穩定就業

勞動署就業媒合「333 」　協助青年穩定就業

壯世代重返職場！穩定就業6個月再領6萬元

壯世代重返職場！穩定就業6個月再領6萬元

台中春水堂、築間招募新血　薪資最高58K

台中春水堂、築間招募新血　薪資最高58K

關鍵字：

監獄職業訓練就業成功故事桃竹苗分署

讀者迴響

熱門新聞

台鐵深夜「有人闖軌道」！發生碰撞列車延誤

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

「狄鶯孫鵬多有錢？」　網：用億計算

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

孫安佐裸身開直播嗨唱半小時：要看精神病嗎？

北韓空飄糞球720顆　南韓汽車「遭屎砸壞」

前幾年被逼買房現在後悔了「超多人點頭」！

黃仁勳演說／欽點5台廠導入機器人應用　鴻海、巨大都在列

派出所遭縱火　宜蘭男深夜裁定收押

台北男扒光衣服想硬上前妻　「軟軟進不去」下場慘爆

黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！

更多

最夯影音

更多

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面