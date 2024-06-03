23歲女子監獄中考取技術士證照　出獄後月薪近4K

▲桃園女子監獄受刑人於桃竹苗分署接受堆高機職業訓練。（圖／桃竹苗分署提供／以馬賽克處理）

記者楊淑媛／桃園報導

林小雯(化名)現年23歲，因詐騙案入監服刑1年半，入監後表現良好，為桃園女子監獄選入參加「堆高機實務訓練班」，訓練過程中熱衷學習，也很熱心跟其他同學分享學習心得，因此獲得自主監外作業機會，憑藉參訓成績優異且成功考取堆高機單一級技術士證照，在假釋評核上得到加分獲得假釋機會。

小雯並在就業中心媒合協助下，在出獄後一個月就以堆高機之技術士證照找到工作，目前在中壢某家電子廠擔任倉管員，月薪近四萬元，成功擺脫過去生活，開創精彩第二人生。

勞動力發展署桃竹苗分署2日指出，該分署長期關注收容人的職業訓練，提供「訓、檢、用」一條龍式的整合服務，11年來持續與轄區矯正機關合作推動「陽光專案」計畫，在監所內辦理堆高機實務班、室內水電實務班、銲接實務班、內著車縫師班、咖啡暨輕食製作班等多元職訓課程，並依矯正機關之需求辦理技能檢定，輔導收容人考取專業證照，112年考照通過率高達98%，成效卓著，歷年來已有超過1,100位在監所學習就業時所應具備之職業技能。

除訓練外，桃竹苗分署積極辦理「建立職業觀念與職場接軌講座」及「就業適應團體活動」，協助收容人提早瞭解目前職場概況，做好重返職場心理準備及適應能力。即將出監前提供一對一諮詢服務，依個人專長、技能及意願，就業轄區，結合雇主提供之工作機會實施就業推介，近10年已推介12萬人次成功就業。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為讓收容人在出監復歸社會後，能迅速融入社會展開新生活，桃分署與轄區內的臺北監獄、桃園監獄、桃園女子監獄、八德外役監獄、敦品中學、新竹監獄、新竹看守所、誠正中學、苗栗看守所等9所矯正機關合作，依矯正機關及考量收容人需求，進行資源盤點評估，客製化課程設計，辦理多元職業訓練，輔導參加檢定，協助取得謀生技能，並在出監前為收容人提供職場接軌講座，辦理就業適應團體與就業促進媒合活動，強化社會安全網，打造一個安定、安心、安居之共融社會。