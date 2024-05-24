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社會 社會焦點 保障人權

婚後1個月就入監！男11個月後假釋綠爆　發現妻竟已懷孕

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男坐牢11個月後假釋出獄，竟發現妻子已經懷孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中一名陳姓男子與妻子結婚短短1個月後就因案入獄，11個月假釋出監後，發現妻子竟然懷有身孕，且還將胎兒超音波照片傳給親友，顯然已經違反妻子應盡的忠貞義務，因此提告侵害配偶權、並求償100萬元。台中地院審酌後，認為100萬元金額過高，判妻子賠償20萬元為適當。全案可上訴。

判決書指出，陳男與妻子於111年7月5日結婚，但同年8月8日就因案入監服刑，未料11個月後假釋出監時，竟然意外發現妻子趁他入獄期間與另名不詳男子發生性行為，因此受精懷有身孕，妻子不但自行向其友人坦承，同時也向其母親尤女坦承確實有與他人發生性行為而懷孕，明顯已經侵害配偶權，因此求償新台幣100萬元。

對此，妻子則不否認確實在與丈夫婚姻存續期間與他人發生性行為懷孕、並拍攝超音波照片傳送予他人之事實。但妻子表示，她與陳男婚後相處時間甚短，丈夫就突然入監服刑，心中實無依靠，亦發覺其喜歡男性且希望育有子女，才上網結識網友尋求慰藉；妻子還反控，丈夫出獄後未曾主動關心或繼續同住，反而要求她將物品寄還，顯見對婚姻關係已無所掛念，另丈夫出獄後多次出入聲色場所，並在社群網站上稱其單身以便獵豔，還PO出與其他女性接吻、靠臉等親暱合照，亦有摸胸、將臉埋進女性胸部之行為，足見已無法繼續經營婚姻生活，陳男是否有受到精神損害，實值探究。

法官認為，妻子出軌懷孕為兩造所不爭之事實，妻子在婚姻存續期間內與其他男子發生性行為，足以破壞婚姻關係，自屬侵害陳男配偶權，並令其精神上受有痛苦，陳男求償核屬有據；法官審酌雙方學歷、財務等一切情狀，認為求償100萬元實屬過高，判妻子賠償20萬元為適當。可上訴。

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