國道通行費欠12億！強制執行10大黑名單曝　進監獄照追討　

▲最新一批移送強制執行國道通行費欠費，第一名大戶積欠近50萬通行費。（資料示意圖／遠通電收）

記者李姿慧／台北報導

國道2013年12月起全面電子收費，截至去(2023)年底，累計12.17億元通行費欠繳，除遺忘繳費外，也有惡意不繳，最新移送執行10大欠費大戶也出爐，最高金額積欠近50萬通行費，過往也有欠費戶進進出出監獄難以追繳，高公局仍鍥而不捨追查並把催繳單送進監獄。

用路人行駛國道除可採eTag儲值繳費外，未安裝eTag用戶則可事後透過遠通電收門市、超商多媒體機、遠傳電信等多管道主動繳費，若未繳納，遠通電收將寄送平信催繳，期限內未繳，將再寄出雙掛號通知補繳，民眾若仍惡意欠繳，逾期欠款將轉違規舉發開罰，通行費仍需補繳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據高公局統計，截至2023年底，累計通行欠費約12.17億元，其中已完成移送各執行分署並取得債權憑證約7.25億元，占了6成，移送作業及執行中約2.47億元，占了2成，剩餘2成、2.45億元通行費欠費將持續辦理移送強制執行作業。

▲國道通行費累積欠費。（圖／高公局提供）

高公局表示，近期最新一批移送強制執行為2022年的欠費用戶，總計移送 4萬7892 戶，移送金額約1.97億元，其中前10名欠費大戶通行欠費就有322萬元。

根據統計，前10大欠費大戶，其中第一名為運輸公司，欠費49萬9997元，名下車輛數8輛；欠費第二名也是運輸公司，積欠34萬8106元，名下車輛數7輛；第三名是一般車主的自然人，名下光一輛車就欠了34萬2976元通行費。第4名則是運輸公司，欠費達32萬4120元，名下車輛數有7輛；第五名是自然人，欠費30萬1056元，名下有5輛車。

排名 類型 欠費金額 名下車輛數 1 運輸公司 499,997 8 2 運輸公司 348,106 7 3 自然人 342,976 1 4 運輸公司 324,120 7 5 自然人 301,056 5 6 運輸公司 296,431 14 7 自然人 292,211 8 8 自然人 291,995 9 9 運輸公司 275,767 11 10 運輸公司 252,279 3 合計 N/A 3,224,938 73

▲國道通行費前10名欠費大戶。（圖／ETtoday整理，資料來源為高公局提供）

高公局表示，積欠通行費的大戶大多以運輸公司行號比較多，經一定催繳程序後，若仍不繳納，每年都會陸續移送強制執行，查扣銀行帳戶或查封車輛和名下不動產等追回欠費。

高公局官員透露，過往最難追討通行費欠費的就是更生人，因不斷進進出出監獄，出監獄後上國道產生欠費，要追繳時又進去監獄，居無定所，催繳作業相當困擾，因此承辦人員都要想辦法查出他的行蹤，找出在哪家監獄，並想辦法把催繳通知送達，完成並達到法定執行程序。