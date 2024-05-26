國道通行費欠12億！強制執行10大黑名單曝　進監獄照追討　

▲最新一批移送強制執行國道通行費欠費，第一名大戶積欠近50萬通行費。（資料示意圖／遠通電收）
記者李姿慧／台北報導
國道2013年12月起全面電子收費，截至去(2023)年底，累計12.17億元通行費欠繳，除遺忘繳費外，也有惡意不繳，最新移送執行10大欠費大戶也出爐，最高金額積欠近50萬通行費，過往也有欠費戶進進出出監獄難以追繳，高公局仍鍥而不捨追查並把催繳單送進監獄。
用路人行駛國道除可採eTag儲值繳費外，未安裝eTag用戶則可事後透過遠通電收門市、超商多媒體機、遠傳電信等多管道主動繳費，若未繳納，遠通電收將寄送平信催繳，期限內未繳，將再寄出雙掛號通知補繳，民眾若仍惡意欠繳，逾期欠款將轉違規舉發開罰，通行費仍需補繳。
根據高公局統計，截至2023年底，累計通行欠費約12.17億元，其中已完成移送各執行分署並取得債權憑證約7.25億元，占了6成，移送作業及執行中約2.47億元，占了2成，剩餘2成、2.45億元通行費欠費將持續辦理移送強制執行作業。
▲國道通行費累積欠費。（圖／高公局提供）
高公局表示，近期最新一批移送強制執行為2022年的欠費用戶，總計移送 4萬7892 戶，移送金額約1.97億元，其中前10名欠費大戶通行欠費就有322萬元。
根據統計，前10大欠費大戶，其中第一名為運輸公司，欠費49萬9997元，名下車輛數8輛；欠費第二名也是運輸公司，積欠34萬8106元，名下車輛數7輛；第三名是一般車主的自然人，名下光一輛車就欠了34萬2976元通行費。第4名則是運輸公司，欠費達32萬4120元，名下車輛數有7輛；第五名是自然人，欠費30萬1056元，名下有5輛車。
|排名
|類型
|欠費金額
|名下車輛數
|1
|運輸公司
|499,997
|8
|2
|運輸公司
|348,106
|7
|3
|自然人
|342,976
|1
|4
|運輸公司
|324,120
|7
|5
|自然人
|301,056
|5
|6
|運輸公司
|296,431
|14
|7
|自然人
|292,211
|8
|8
|自然人
|291,995
|9
|9
|運輸公司
|275,767
|11
|10
|運輸公司
|252,279
|3
|合計
|N/A
|3,224,938
|73
▲國道通行費前10名欠費大戶。（圖／ETtoday整理，資料來源為高公局提供）
高公局表示，積欠通行費的大戶大多以運輸公司行號比較多，經一定催繳程序後，若仍不繳納，每年都會陸續移送強制執行，查扣銀行帳戶或查封車輛和名下不動產等追回欠費。
高公局官員透露，過往最難追討通行費欠費的就是更生人，因不斷進進出出監獄，出監獄後上國道產生欠費，要追繳時又進去監獄，居無定所，催繳作業相當困擾，因此承辦人員都要想辦法查出他的行蹤，找出在哪家監獄，並想辦法把催繳通知送達，完成並達到法定執行程序。
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