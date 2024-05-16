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社會 社會焦點 保障人權

2獄友組販毒集團　1人落網他逃新竹繼續賣！查扣價值2百萬毒品

記者邱中岳／台北報導

北市警中正一分局日前接獲線報，有2名在監獄結識的朋友從事販毒工作，警方從2023年9月間開始蒐證，於2024年1月先逮捕其中1名主嫌等共4人，另1主嫌得知夥伴落網，立刻逃往新竹躲藏，警方14日順利將他逮捕，並查扣價值2百多萬的毒咖啡包、安非他命等毒品。

警方調查，51歲的顏姓男子與32歲的呂姓男子，因為毒品案入監服刑，在監獄裡「同舍房」，出獄後竟然共謀組成販毒集團，並由39歲吳姓男子等3人負責運送毒品給下游小盤商販售。

▲▼監獄關同房，2人出獄組販毒集團，顏姓男子躲9個月栽了。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲監獄關同房，2人出獄組販毒集團，顏姓男子躲9個月栽了。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握顏、呂2人，平時都在新北市一帶出售毒品，2024年1月間前往新北市永和區逮人，先逮捕呂姓男子等4人，依照規定移送地檢署偵辦，但是當時顏姓男子不在場，所以並未查獲。

警方持續追查，發現顏男因為得知呂姓同夥遭警方逮捕，又因為毒品案遭判刑1年6個月，被桃園地檢署發布通緝，所以離開雙北地區，轉往新竹市租房躲藏。

▲▼監獄關同房，2人出獄組販毒集團，顏姓男子躲9個月栽了。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲顏姓、呂姓男子等2人以販毒為生，主要從台中進貨四處販售給下游毒商。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後掌握情資，發現顏男躲藏地點，在行動前2天顏男不斷往台中移動，懷疑行動可能曝光，所以在14日前往攻堅逮人，並在顏男住處以及車上搜出3千包毒品咖啡包、4百公克的安非他命毒品。

警方事後發現，原來顏男不斷往台中移動，目的是要購入毒品販售，初步估計搜出的毒品總價值約2百萬元，顏男坦承販毒，警方依照毒品罪嫌將他送辦，另依毒品通緝罪嫌解送相關單位歸案。

▲▼警方在顏姓男子家中、車上查扣3千包毒咖啡包、4百公克安非他命。（圖／記者邱中岳攝）

▲警方在顏姓男子家中、車上查扣3千包毒咖啡包、4百公克安非他命。（圖／記者邱中岳攝）

警方發現，顏男平時無業，主要以販賣毒品維生，從台中向上游廠商進貨，再由吳姓男子等人協助轉售給下游小盤商販售，藉此獲利不菲，初步估計不法獲利超過百萬元。

警方指出，目前毒品咖啡包黑市末端售價為5百元至1千元，但顏男進口成本僅1百多元，且安非他命末端零售1公克超過3500元，顏男則以每公克3千元出售，藉此謀取差價。

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