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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

隔空勸告柯文哲　柯建銘預言「只有黃國昌殺你」

▲▼民進黨團 藍白有黨內民主嗎 協尋藍白黨內民主 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲評論，總統賴清德與民進黨立法院黨團總召柯建銘之間將出現「馬王政爭」，對此，柯建銘今（2日）回應，柯文哲如此挑撥離間，只是自欺欺人，「你（柯文哲）等不到DPP馬王之爭的。但你和黃國昌是一體的主從關係，你還說黃辛苦、委屈了。我認為也不會有民眾黨馬王之爭，只有黃殺你，取而代之為黨主席而已」。

柯建銘說，柯文哲大言不慚，慣於說謊，而後再說謊，轉移焦點。置換概念，再推責給別人，這種套路，不用再耍弄、再騙了！他說，「你的人設如黃國昌、花蓮王一樣，沆瀣一氣、聯合賣台，全台皆知，不要再裝無辜，況且黃國昌是你提名，受你指揮的！寡廉鮮恥，掩耳盜鈴，自欺欺人，欺世盜名，莫此為甚！」

柯建銘指出，民進黨立法院黨團在賴清德、行政院長卓榮泰領導下，整黨一致，經過4天表決，對抗藍白聯手賣台，毀憲亂政，假改革真擴權，正要提覆議、釋憲，柯文哲卻亂言誣衊自己與賴、卓不一致，是自己一人所獨斷？如此一石兩鳥的挑撥離間，推卸責任，連小草（指民眾黨支持者）都不會相信，遑論全民。惡質之極，連笑話都談不上，自欺欺不了人。

柯建銘續指，動輒10萬以上的青鳥活動，二次318，全民憤怒、沸騰，反黑箱、反擴權，沒有討論，沒有民主、國會已死、民主已亡，國會香港化、人大化、台灣香港化、國家在生死存亡之秋，在懸崖邊，只有柯文哲不知道嗎？民意反撲，響徹天際，你還掩耳盜鈴，自欺欺人，誰信？選擇操作風傳媒混淆視聽，連中國國家主席習近平也不會相信柯文哲的，徒有所託非人之嘆！悲矣！

柯建銘並說，「其實民意反撲是衝著你、黃國昌、朱立倫、傅崐萁、韓國瑜及藍白所有立委，加上中國而來的，三歲小孩皆知也！」他預言，「民進黨全黨一致，將士用命，你等不到DPP馬王之爭的。但你和黃國昌是一體的主從關係，你還說黃辛苦、委屈了。我認為也不會有民眾黨馬王之爭，只有黃殺你，取而代之為黨主席而已」。

柯建銘分析，只有柯文哲、黃國昌兩人下台，離開民眾黨，小草才會回來，才有理性、科學、務實的民眾黨，以謝國人！此外，柯文哲說民進黨從未找民眾黨談過任何法案合作，不要鬼扯，是要合作毀憲、違憲、賣台嗎？擴權反國會改革法案，表決前修正案是藍白合提的，兩兆錢坑法案也是藍白合提的，要推責給民進黨沒溝通，是民進黨的錯嗎？民進黨一直說要討論、要協商、要合法表決、要符合程序正義，難道只有柯文哲沒聽到嗎？

「就好比藍白合謀殺人，警察抓人犯，卻推給警察沒有來相勸溝通，所以是警察的錯，是警察殺人，鬼也不信！」柯建銘說，莫再作惡，放下屠刀，立地成人，回頭是岸。他認為，台灣政壇已無柯文哲、黃國昌兩人的容身之地，就離開政壇吧，閉門謝過，讓民眾黨再生！國之大幸也！我佛慈悲！善哉善哉！

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