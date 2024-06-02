千錯萬錯都是國民黨錯 　羅智強嗆綠委：只會抹黑賣台、怪韓國瑜

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

「國會改革法案」藍綠激烈攻防下，依舊三讀通過，民進黨批評「沒有實質討論」、「毀憲亂政」，民進黨立委范雲昨（1日）在節目直指韓國瑜限縮協商，國民黨連反質詢定義都不清楚。對此，國民黨立委羅智強反擊，黨團協議規矩照著「柯建銘版本」，結果今天變成韓國瑜的錯？他嗆，蘇貞昌過去問候立委媽媽就是反質詢，難道反質詢真的需要定義？反駁其實沒有用，因為民進黨只會回應，你們都是親中賣台的。

范雲於《少康戰情室》批評，韓國瑜院長聽從傅崐萁總召意見，限縮政黨協商文化，規定各黨僅能派三名代表，還限時一人只能講三分鐘，表面上程序完整，實際上掏空討論。她再指「藐視國會罪」，查了英國法律，沒有罰則，美國法律則須經過嚴謹的司法判決，結果台灣除了罰則還有刑責，反質詢定義到底是什麼國民黨也講不出來。

羅智強反擊，黨團協商只能派三名代表，根本就是柯建銘訂的規矩，當時民眾黨立委陳昭姿參加，結果直接被柯轟出去，最後協議規矩就是照著「柯建銘版本」，結果今天變成韓國瑜的錯？

羅智強再批，綠委批評反質詢，怎麼不提他也說過反質詢，他的定義就是蘇貞昌過去質詢時，問候立委媽媽就是反質詢，難道反質詢真的需要定義？今天問問題，刻意不回答問題還反問，這不就是反質詢？

羅智強指出，美國有民刑兩個制度，台灣的「藐視國會罪」，刑事處罰一樣是進司法，人民也沒有刑罰，過去民進黨、柯建銘的版本才是真的有刑罰處罰人民。民進黨說藍營不討論，怎麼不回頭罵過去民進黨佔多數時，民進黨立委邱議瑩絲毫不給討論協商，直接無異議通過的例子。

最後，羅智強強調，民進黨可以罵國民黨1500分鐘委員會發言、四天焦土式院會審查是「沒有實質討論」，但過去邱議瑩三分鐘、現在民進黨散會40次卻不罵。說真的國民黨反駁其實沒有用，因為民進黨只會回應，「你們都是親中賣台的」。