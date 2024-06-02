藍白推補助老人健保　吳欣岱酸民眾黨：靠年輕人起家卻剝削他們

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

藍白黨團為了讓銀髮族醫療有保障，共同提案修正《老人福利法》第22條，主張由中央補助老人健保費，並以綜合所得稅率20%為排富門檻。對此，基進黨秘書長吳欣岱今（2日）表示，所有醫療、社福政策都在想辦法平衡年輕人負擔，結果藍白卻提加重負擔的健保政策，民眾黨號稱為年輕人起家的政黨，提案卻背叛了青壯年世代，加重世代剝削。

吳欣岱於臉書表示，藍白黨團提案修法，要用中央補助老人健保費，並制定綜所稅排富條款。但台灣大概明年就要邁入超高齡社會了，所有的長照、醫療、社福政策都在想辦法平衡年輕人的負擔，結果藍白黨團要提一個讓年輕人負擔更重的健保政策？

吳欣岱指出，超高齡社會的定義是，65歲以上人口佔總人口的20%，而這個比例在少子化結構的台灣社會，接下來會急劇上升。更何況隨著年齡增加，台灣年長者的資本利得收益佔比本就高出年輕人非常多，佔了過去房地產、收租等各種便宜，結果排富又不算進去。

吳欣岱理解，國民黨支持者大多會受益於這個政策，但民眾黨號稱為一個年輕人起家的政黨，這個提案是完全的背叛了台灣的青壯年世代，加重世代剝削。

吳欣岱認為，更別提這樣的補助對醫療體系的傷害了，這個提案可能使健保基金每年短少新台幣「400億元」，帳面上看起來是中央補助，但實際上還是人民的納稅錢啊。好多小草醫生，繳稅在醫院的一塊錢都逃不掉，看到藍白把納稅錢拿來這樣搞，拜託快醒醒。