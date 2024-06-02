憂重演國會改革覆轍　韓國瑜宴請藍委盼「暫緩推動衝突性法案」

▲韓國瑜與立委餐敘。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院先前為國會五法修正案，朝野立委上演武鬥戲碼，連院長韓國瑜都一度受波及受傷，行政院長卓榮泰31日順利進行首次施政報告，對立氣氛終於緩和下來。韓國瑜當日中午也抽空與藍委們進行餐敘，提到自己想找時間和立院的好朋友們聊聊和交換意見。據了解，韓國瑜在餐敘有向藍委們喊話，接下來這段期間「多提一點民生法案」，暫緩推動衝突性法案，除了讓民眾對立法院運作有感，朝野和諧也很重要。

韓國瑜日前表示，一直想找個時間，和立院的好朋友們聊聊心情、交流意見，和不同委員會委員輪流聚聚。昨天利用午餐，和江啟臣難得找個空檔的機會，和幾位黨籍委員們一起聚聚、聊聊。家人相聚，總是融洽輕鬆，很是愉快。

經過上次國會改革法案的朝野衝突後，韓國瑜也對參加該場餐敘的藍委們喊話，接下來這段期間，接下來這段期間「多提一點民生法案」，暫緩推動衝突性法案，例如《再生醫療法》、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》等、《財劃法》。

與會藍委透露，事實上大家也知道，民進黨身為執政黨不可能百分之百贊同藍白提案，但也不該強硬反對，畢竟促進朝野和諧也很重要；此外，在場也有資深藍委向韓國瑜表示，經歷從5月17日起到28日，四場的院會馬拉松式舉手表決，認為往後涉及高度衝突性的法案應排入臨時會，就不會有五二一次會，中間還遇上六、日、一中斷的問題，可以連續審議，否則分成好幾周處理，不管是委員還是場外民眾都很難熬。