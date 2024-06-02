柯文哲談京華城案喊「坦蕩蕩」　主張資料全公開、列出問題再回答

▲柯文哲在高雄真引力咖啡受訪。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

台北市議會京華城專案小組日前決議，要在6月邀前台北市長柯文哲訪談，柯認為小組可把問題列出來，讓他來回答，使國民黨台北市議員游淑慧形容，這就像可以Open Book，結果柯卻連考場都不來。對此，柯文哲2日表示，自己會有其主張，是因為資料複雜，隨便拿一段出來講，很容易斷章取義，「反正我們坦蕩蕩」、「我們就跟你回答」。

針對京華城案，游淑慧批評現場可以Open Book，但柯卻連考都不敢來？柯文哲2日上午在高雄咖啡廳受訪時回應，「有真正唸過大學的就知道，考試最難的就是Open Book，有真的考過試就知道，最難題目是Open book。」

柯文哲提及，自己為什麼會有這個主張，是因為京華城跨過好多年，歷經這麼多委員會、專案小組，其實是有前因後果；且據他了解，這些資料已經超過1600頁，相當複雜，如果已有把相關資料全部找出來，加上調查小組這段時間又自己查過，所以「為什麼我主張全部公開，一個這麼複雜的東西，你隨便拿其中一段出來講，不管是斷章取義、穿鑿附會，有很多問題，太容易。」

柯文哲指出，這也是為什麼Call in節目可以講到一個多月，資料超過1600多頁，每天就拿一頁出來講，沒考慮過前因後果，這就是他為何主張把資料從頭到尾全部公開，有問題再列出來，「反正我們坦蕩蕩」、「我們就跟你回答」，且今天他是要解決問題，不是每天在製造問題，「國家有該辦的事情，不要每天在那搞那些新聞，我實在受不了」。