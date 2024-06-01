澎湖海域出現罕見「龍吸水」！　遊客直擊奇景

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澎湖姑婆嶼海域出現罕見水龍捲！　遊客直擊「龍吸水」奇景

記者陳洋、戴上容／澎湖報導

颱風馬力斯帶來的雷雨胞影響，導致澎湖天候不穩。今日（1日），遊客在姑婆嶼目擊了罕見的「水龍捲」現象，上方明顯的漏斗雲形成後，澎湖本島隨即遭遇雷陣雨襲擊，瞬間降下大雨。畜試所澎湖氣象站測得每小時51.5毫米的雨量，達到大雨標準。

▲▼ 澎湖出現罕見龍吸水 。（圖／盧小姐提供）

▲澎湖出現罕見龍吸水。（圖／盧小姐提供）

今日（1日），遊客在澎湖北海姑婆嶼海域目擊並拍攝到罕見的水龍捲景象，俗稱「龍吸水」。這已是該海域繼去年和三年前後，再次出現水龍捲。同一時間，澎湖本島也降下急陣雨。除畜試所澎湖氣象站觀測到51.5毫米的雨量外，吉貝氣象站記錄到24.5毫米、西嶼氣象站17.5毫米、澎湖氣象站11毫米、望安氣象站6毫米。

澎湖氣象站表示，對流雲系的旺盛發展容易引發短時間內的強降雨。當漏斗雲接觸到水面，就會形成水龍捲。水龍捲是一種由對流雲底部連接水面的快速旋轉雲柱，夾雜著水滴。其風速通常低於陸地上的龍捲風。

水龍捲一般出現在熱帶和副熱帶地區，發生頻率最高的時段是早上，其次是接近黃昏。水龍捲的生命週期和移動路徑通常較短，一般不會持續超過20分鐘。此外，當水龍捲登陸後會迅速消散，很少深入內陸。澎湖的水龍捲通常維持約10分鐘。

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