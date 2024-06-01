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玩一趟歐洲「女友爸媽財力驚呆他」　回台趕緊分手！網看傻

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO跟女友家人去歐洲，回來後他感到自卑而分手。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「女友家太有錢，我因為自卑分手了！」一名男網友稱，去了一趟歐洲，才知道女友家很富裕，包遊艇7天花了20萬美金。原PO自曝，自身存款有8位數，且女友爸媽不嫌棄，還稱年輕人無可限量，但回台後，原PO仍決定分手，畢竟家境實在太懸殊。文章引發網友熱議，「你不是輸在沒錢，是輸在自卑！」

一名男網友在Dcard表示，今年與女友一家人去歐洲，5個人都搭頭等艙，原本他要自己出機票錢，但女友爸媽堅持說不用，抵達歐洲才知道，這一趟竟是走奢豪行程，「包遊艇在地中海玩7天6夜，船很大，包7天要20萬，20萬是美金不是台幣！」

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原PO大開眼界直呼，成員就只有原PO、女友、她爸媽與弟弟5個人，吃住都在船上，且有船長、輪機長、船員、廚師等，工作人員都不只5個人，沿途會停靠很多港口，會有專人帶上岸參觀風景。

這一路遊玩下來，原PO驚見女友家財力非常雄厚，爸爸本想買一艘1000萬美金台製遊艇，可惜台灣海峽風浪太大，只好作罷，「他就把錢省下來，有空來地中海包船出遊，這樣的預算估計玩不完了。」

話鋒一轉，女友高中在日本留學，大學赴英國讀書，與原PO家境差了十萬八千里。不過，原PO感到詫異的是，「她爸媽沒嫌棄我是底層勞工家庭，也沒嫌我學歷低。」

原PO接著自曝，疫情後靠網拍與股票投資賺了一些錢，「存款有到8位數」，女友爸媽也給予支持，「說年輕人未來不可限量，我只是剛起步而已，不用自卑！」

雖然女友爸媽沒有給任何壓力，但原PO仍對這一段戀情感到不踏實，「我很難不自卑，女友家雖然不在帝寶，也是一個月要繳X萬多管理費的豪宅。」最後萬般掙扎之下，原PO依舊和女友和平分手，「我要賺1000萬美金，實在太難了，那還只是她爸本來買玩具的預算而已。」

底下網友熱議，「你不是輸在沒錢，是輸在自卑」、「與其說自卑，不如說從價值觀上，因原生家庭不同而有不同判斷和想法，照自己的節奏來最好」、「感情要門當戶對不是沒有他的道理」、「你存款有到8位數，人家也沒嫌棄你，結果你輸給自己」、「我是覺得，女友爸媽帶你去這麼棒的旅程，本身就是想勸退你吧，有點像鴻門宴」、「做個好贅婿，下半輩子衣食無憂，不好嗎？」、「八位數存款，屌打很多人了」。

但也有人質疑真實性，「應該是創」、「真的不是創作文嗎」、「睡醒了嗎？有這種財力的家庭，最好不會看學歷」。

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