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無業男「交到400萬醫師女友」　想婚買房！爸怒斷關係：只准嫁牙醫

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲女友是醫師，爸媽要求只能嫁醫師。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「被女友爸媽看不起…該放手嗎？」一名男網友透露，幸運交到醫師女友，兩人打算結婚，無奈過不了家長這一關，因為原PO無業讀研究所、家境也一般般，女友爸嗆聲「非醫生牙醫絕對不准嫁」，然而女友一點都不在意，如今父女倆鬧到快斷絕關係，讓原PO不知所措「我該退出嗎？」

一名男網友在Dcard表示，在交友APP認識同年齡的女友，女方是年收380至400萬的醫師，而他讀研究所進修中，並沒有收入，但前一份工作是年薪60至70萬的工程師，雙方家庭背景皆無礦無債。

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原PO接著透露，目前兩人在北部當租屋族，也存有頭期款，預計結婚要買新北3000-3500萬的預售屋。

兩人交往1年多以來，女友直到最近才向爸媽有談戀愛，然而尷尬的是，都還沒見面就追問原PO的工作收入與家境狀況，據實以告後，「結果女友爸媽大爆氣，表示非醫生牙醫絕對不准嫁。」

可想而知，原PO根本不敢約女友爸媽吃飯聊聊天了，但雙方感情穩定，且女友也站在他這邊，也商量好買房的持有比例與付款佔比，「按照薪資比例去分擔+登記，彼此繳出薪水的20%，再依照實際付出的錢去做土地%數登記。」

對此，原PO仍感到徬徨，畢竟結婚是兩家人的事，「在台灣社會是不是還是無法接受女生收入＞男生收入？女友自己沒有那麼在意，吃飯AA制，但就是卡在父母堅決反對，快要斷絕父女關係，我該退出嗎？」

底下網友直言，就怕門不當戶不對的婚姻，最後會磨到遍體鱗傷，「不太可能了，大部分醫牙的父母也幾乎都是醫牙，不太能接受醫牙以外的對象」、「女友年收400萬，你未來月收破10萬也離年收400萬很遠，主動退出不要耽誤對方，大家好聚好散」、「日子久了，你自尊心可以接受嗎？價值觀與戀愛可不一樣」、「很正常呀！誰希望女兒受苦」、「確實有一點難，縱使這關過了，之後結婚『1.三觀、2.家庭開銷』，一定又是另一個問題、小孩的花費、房貸、雜費，這個就不會是用彼此的薪資比例去付的吧？」「門當戶對是有他的道理的，收入會影響價值觀、金錢觀，這些不合，你們以後吵架吵不完」。

有人則感嘆，「這社會還是很現實，今天反過來，男賺400萬、女賺70萬，不會有人覺得高攀，反而會說找了個好對象」、「台灣社會真可悲，又不是無業遊民或吃軟飯，有志向科系也不錯，完全就是控制狂，中老年的台灣人就是一堆神X病」。

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