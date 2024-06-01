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獨／遊艇俱樂部會員卡1張320萬　台中富豪霸氣買2張「小孩一起用」

▲台中港國際碼頭。（示意圖／亞果遊艇提供）

▲亞果遊艇集團積極布局國內遊艇產業，宣布台中港國際碼頭第一期將於8月份動工。（示意圖／亞果遊艇提供）

記者游瓊華／台中報導

亞果遊艇集團積極布局國內遊艇產業，2月份位於台南安平港的遊艇會員俱樂部「黃金會所」開幕，近日再宣布台中港國際遊艇碼頭即將動工。業者透露，中部富豪的財富實力低調卻驚人，俱樂部會員除了年費之外，一張Villa等級會員卡要價320萬元，價格等同一台雙B轎車，就有中部傳產大亨一口氣入手兩張，給自己跟小孩一起使用。

亞果遊艇集團目前共有3座碼頭，包括高雄愛河灣遊艇碼頭、台南安平碼頭、澎湖遊艇碼頭，第四座位在台中港，預計砸下10億元重金、分二期打造包括101席遊艇泊位、遊艇大街、遊艇旅館等相關服務設施，將成為中台灣唯一的國際遊艇碼頭，第一期預計49個月泊位約莫8月份將動工；二期工程預計2026年動工，將設置52席泊位。

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▲亞果遊艇集團。（圖／記者游瓊華攝）

▲亞果遊艇集團宣布與亞歆合作，發展台中海洋休憩產業。（圖／記者游瓊華攝）

根據統計，截至今年4月底，全台已註冊的遊艇數量達1474艘，還不包含外籍遊艇200多艘，隨著台灣每年新增逾百艘遊艇註冊，專屬遊艇及帆船泊位需求日益增長。亞果遊艇副總經理王昱茗表示，亞果台中國際遊艇港位於三井Outlet摩天輪美景的港區，開發期程約5年，擁有30年租賃期，預計開發包含國際遊艇碼頭、遊艇大街、遊艇旅館、遊艇俱樂部、海洋學院、船艇岸置場及相關商業服務設施等。

與亞果合作的經銷商亞歆海洋國際董事長陳福臺表示，因為過去台中沒有泊位，遊艇玩家只能往南部聚集，2年來中部會員人數約100人，但自從台中港國際碼頭消息傳出，不到半年，中部會員人數就激增50人，幾乎是翻倍成長。

陳福臺表示，俱樂部會員卡分成首席卡210萬一張，以及Villa卡320萬元一張，中部就有傳產大亨一口氣購買2張Villa卡，給自己以及小孩使用，另外，台中港國際碼頭完工後，預計一個泊位價格則依照遊艇大小需求計價，價格分別是650萬元以及850萬元，而該名傳產大亨雖還沒購買遊艇，但已經提前卡位，先預定一個泊位。

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