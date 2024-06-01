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手洗女友內衣褲！男友「2套戳洗半小時」　全場看傻：都丟洗衣機

▲▼內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO幫女友手洗內衣褲，兩套要洗半小時。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

暖男的堅持？一名男網友透露，就怕女友內衣褲丟洗衣機，可能會感染婦女病，於是他每兩天會幫忙手洗，且一洗就是半小時，如今洗了幾個月，「我也開始覺得自己堅持這個很無聊」，加上女友健康得很，打算交由洗衣機洗淨就好。婦產科醫師張瑜芹說，小心水擰不乾更容易滋生細菌。

一名男網友在Dcard表示，和女友同居也幾個月了，看不慣她把內衣褲丟洗衣機，於是原PO每固定2天就幫忙手洗，「不然她就要全部丟洗衣機，還說洗衣機洗的很乾淨？」

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起初就是順手之勞，也擔心女友有婦女疾病，如今原PO越洗越阿渣，「時間一長真的很無奈也很累，下班後還要再花半小時幫她手洗...。」

如今原PO決定，與其花時間洗內衣褲，不如好好休息才對，「我也開始覺得自己堅持這個很無聊，女友從小到大也沒生過什麼病，乾脆讓她丟洗衣機就好了？」

底下網友看傻，「本來就可以丟洗衣機，心甘情願做就算了，你已經厭煩了就別堅持，都不是你在穿還堅持」、「她本人不介意洗衣機洗，你就別這麼辛苦啦，但放兩天沒味道嗎？我是都洗澡完順便就洗了」、「如果她下面出了什麼事情，肯定跟你沒完，她自己的私密用品她自己處理就好了」。

也有網友傻眼反問，「為什麼要洗到半小時？我每天花5分鐘洗而已」、「兩件內褲要半小時？你是不是有潔癖」。原PO則回應，「我也不知道，東搓搓西搓搓就半小時了！」

針對內褲該不該手洗？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，其實手洗容易導致洗滌劑殘留在內褲上，對私密處造成刺激，尤其手洗完，水擰不夠乾，小心更容易使細菌滋生。

張瑜芹建議，除非內褲沾到分泌物或經血時需要強力洗滌，可以「先手洗再機洗」，否則平時用洗衣機清洗即可，省時省力更健康。

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