男繼承近10億元遺產　貪財女友「下毒狠殺」做白工！一切竟是騙局

▲美國51歲男子萊利（左）認為自己將拿到鉅額遺產，結果遭到交往10年的女友毒殺身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國北達科他州一名男子去年即將從遠房親戚繼承3000萬美元（約新台幣9.74億元）遺產前遭人謀害，驗屍確認為乙二醇中毒死亡。如今，貪財的女友在法庭聽證會上承認，自己是為了獨吞這筆遺產才毒殺男友。不過調查人員認為，所謂鉅額遺產根本不存在，從一開始就是場騙局。

據《時人》雜誌等美媒報導，51歲男子萊利（Steven Edward Riley Jr.）於2023年9月3日和朋友前往機場，準備和一位處理遺產的律師會面，但萊利卻突然抱怨腹痛，又開始嘔吐，無法正常走路。朋友起初以為他是喝醉，但案發後的血液檢測並未驗出酒精。

和萊利交往長達10年的48歲女友基諾耶（Ina Thea Kenoyer）宣稱自己曾受過醫療訓練，謊稱男友只是白天喝酒後又中暑，只要回家休息就會康復。不過，萊利後來送醫治療，過了2天仍不幸於9月5日去世，驗屍報告判定屬於他殺，死因是乙二醇中毒。

▲萊利交往10年的女友基諾耶近日坦承，在茶水中添加防凍劑毒殺男友。（圖／翻攝自Facebook）

萊利去世後，他的朋友突然想起，基諾耶先前曾經討論過要用防凍劑殺害男友，而乙二醇就是防凍劑的關鍵成分，朋友將這件事告訴調查人員。基諾耶被懷疑涉案後開始扯謊，說萊利是在醫院治療時被人下毒，又說他曾經在車庫裡抽了一根沾染到防凍劑的香菸。

警方認為基諾耶涉嫌重大，因此在2023年10月30日依重罪謀殺嫌疑將她逮捕。案件經數月審理，基諾耶終於在2024年5月29日當庭認罪，坦承她發現沒有婚姻關係無法共同繼承遺產後，便在男友的甜茶中摻入了防凍劑，殺害男友。基諾耶預計在8月14日正式被法院宣判刑期，在此之前可能還會再做一次心理健康評估。

然而，出乎眾人意料的是，調查人員後來認為，所謂來自遠房親戚的3000萬美元遺產，從頭到尾就是一場騙局，起先就是為了欺騙萊利與基諾耶的。很遺憾地，萊利為了這筆「不存在的遺產」丟了性命。