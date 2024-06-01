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鯉魚潭競渡龍舟點睛開光！今年45隊1200選手參加　加辦仲夏嘉年華

▲▼花蓮縣政府為競渡龍舟擧辦點睛開光儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府為競渡龍舟擧辦點睛開光儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2024花蓮慶端午、鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」活動將於6月9日及10日熱情登場，縣長徐榛蔚1日前往壽豐鄉鯉魚潭完成祈福點睛開光儀式，祈求上蒼保佑龍舟嘉年華活動圓滿順利之外，她並向參賽者加油打氣，預祝參賽選手都能划出好成績。

▲▼花蓮縣政府為競渡龍舟擧辦點睛開光儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

以道教科儀設祭壇，依循古禮行獻禮、恭誦疏文、浸沐龍舟。

數艘龍舟在鯉魚潭畔以扇形排列，場面相當壯觀，活動開始前先以道教科儀設祭壇，徐榛蔚偕同立委傅崐萁，在壽豐鄉長曾淑懿、花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏、花蓮縣體育會理事長汪錦德等人陪同下，依循古禮行獻禮、恭誦疏文、浸沐龍舟。儀式現場充滿喜慶和祥和的氛圍，也為即將到來的龍舟競渡嘉年華揭開序幕。

▲▼花蓮縣政府為競渡龍舟擧辦點睛開光儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼參與競渡的艘龍舟在鯉魚潭畔以扇形排列，場面相當壯觀。

今年龍舟競渡活動報名踴躍，吸引45隊逾1200名選手參加，較之去年更加熱絡。為增添比賽的激情，賽事特別分為傳統龍舟和小型龍舟等兩個組別，傳統龍舟有公開男子組、男女混合組、機關團體組及公開女子組，小型龍舟則有快樂體驗混合組。

▲▼花蓮縣政府為競渡龍舟擧辦點睛開光儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說，2024花蓮慶端午、鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華活動即將於6月9日及10日登場，花蓮縣政府特地舉辦龍舟點睛開光儀式，祈求活動圓滿順利。

▲▼花蓮縣政府為競渡龍舟擧辦點睛開光儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及參與貴賓為龍舟點睛開光。

她表示，今年的賽事分為傳統龍舟與小型龍舟，除了增加賽事精彩度之外，也希望藉此讓更多鄉親都能夠參與，進而全力推廣全民運動風氣以及健康親水運動的環境。另外在比賽現場將辦理仲夏嘉年華活動，有獨木舟體驗，還有親子活動區以及DIY體驗等，歡迎花蓮鄉親全家大手牽小手，一起為參賽隊伍加油打氣。

花蓮縣體育會表示，賽事當天在現場將安排許多精彩活動，有教育處家庭教育中心示範教作並介紹傳統的粽子，以及有獎徵答的政策宣導區和美食饗宴區，另外還有香包體驗的DIY體驗區，粽子與香包的數量有限，做完為止。

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