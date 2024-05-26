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「最香」龍舟賽！職業啦啦隊合體加油　陳其邁：快來搶第一排

記者吳奕靖／高雄報導

只有在明星賽才看得到的職業球團啦啦隊合體，現在不用等到明星賽！高雄龍舟賽就能夠看到，高雄市長陳其邁25日與台鋼雄鷹啦啦隊韓籍隊員安芝儇一同為龍舟點睛儀式，並比拼趣味划槳挑戰，畫面逗趣可愛。而陳其邁也宣布屆時會有職棒啦啦隊員合體為龍舟賽加油，「精彩可期，一定要搶第一排。」

▲陳其邁市長及安芝儇共同點睛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁市長及安芝儇共同點睛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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今年的高雄龍舟賽將在6月8日到10日舉辦，活動當天現場將有全台最大的啦啦隊應援團，除高雄在地職業球隊台鋼雄鷹中最強外掛啦啦隊安芝儇擔任推廣大使，還廣邀全臺職業球團啦啦隊推廣應援，包含台鋼雄鷹、高雄全家海神、富邦悍將、味全龍、台啤雲豹、彰化柏力力Luxy girls等，一起為賽事加油，是全台最多啦啦隊應援的龍舟賽，要讓選手及觀眾感受高雄龍舟賽不一樣的青春熱情。

▲陳其邁市長及安芝儇共同點睛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁市長及安芝儇共同點睛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

愛河端午龍舟賽具悠久傳統歷史，市府規劃三天當中會進行傳統、競技400公尺直道競賽及龍舟拔河，今年更特別規劃親子龍舟，每日下午三到五點都有網路直播；龍舟比賽級別從專業、業餘到親子，是非常適合各年齡層參與的水域活動，甚至還有夜間龍舟、水翼板、水上飛人演出及龍舟板闖關體驗；陸域活動也很精彩，河西路、愛河灣海風堤岸及海音廣場有近200攤大型市集群可逛；228公園有小朋友最愛的大型氣墊消暑遊具可玩，開幕式當天有紙風車劇團「巫頂看世界」親子劇展，夜間還有佛光山飛龍燈，打造愛河水域環狀遊樂空間，白天夜晚都精彩，適合全家大小一同出遊共度美好的端午假期，運動兼觀光。

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