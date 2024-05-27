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響應自行車日！花蓮鯉魚潭主場市集登場　推縱谷5條單車遊程

▲▼縱管處響應國際自行車日活動，推低碳旅遊。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處響應國際自行車日活動，推低碳旅遊。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

響應聯合國2024世界自行車日，觀光署6月1日將串聯全台46條自行車環島路線，共同推廣低碳運動觀光。花東縱谷國家風景區管理處除邀請民眾一起來騎乘轄內5條路線，並配合觀光署規劃於花蓮鯉魚潭盛大舉辦主場活動，結合花東觀光圈20家亮點店家及現場音樂表演，呈現花東的獨特品牌故事及魅力。

▲▼縱管處響應國際自行車日活動，推低碳旅遊。（圖／縱管處提供，下同）

「2024世界自行車日in花東縱谷」活動將分5條路線，主場路線自鯉魚潭遊客中心出發，環潭一圈後騎經初英自行車道再回到終點鯉魚潭。另外從池上至鳳林共劃分4條路線，分別帶領旅客騎經綿延的193綠色隧道、瑞穗溫泉路和大農大富平地森林園區等，沿途風景秀麗，邀請民眾以自行車來一趟縱谷自然風光之旅。

▲▼縱管處響應國際自行車日活動，推低碳旅遊。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處表示，為鼓勵民眾踴躍參加本次世界自行車日鯉魚潭主場市集活動，憑5 ／31花東地區住宿證明可至主場活動服務台兌換100元花東觀光圈市集購物金，限量300份。此外，依行政院核定6 ／1啟動觀光振興花蓮方案，為推廣自該日起台灣好行花東路線憑電子票證免費搭乘、台灣觀巴花東路線享2折優惠。因此，凡於6 ／1當日搭乘台灣好行縱谷花蓮線303B或台灣觀巴限定鯉魚潭路線（花東縱谷網美聖地半日遊、停留不能錯過花東縱谷），也可獲得100元市集購物金，數量有限贈完為止。本活動熱烈報名中，額滿為止，截至目前鯉魚潭主場和池上（編號33）路線皆已額滿，其他路線尚有名額。

▲▼縱管處響應國際自行車日活動，推低碳旅遊。（圖／縱管處提供，下同）

報名活動並完騎的民眾皆可獲得花東觀光圈亮點店家「花子好食」手工果醬1份，歡迎民眾一起至花東騎自行車漫遊，促進在地觀光經濟！

▲▼縱管處響應國際自行車日活動，推低碳旅遊。（圖／縱管處提供，下同）

詳情請參考報名網址或花東縱谷國家風景區官方粉絲頁
https://reurl.cc/gGRyyN
https://reurl.cc/0vK0qK
 

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