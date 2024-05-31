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王義川監控說可用「不重複人流」解套？翟神打臉：不懂不要裝懂

▲民進黨政策會執行長王義川日前爆料可用手機定位比對不同群眾活動的屬性，引發國家機器監控人民疑慮。。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨政策會執行長王義川日前爆料可用手機定位比對不同群眾活動的屬性，引發國家機器監控人民疑慮。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨政策會執行長王義川日前自爆，可用手機訊號比對524青鳥行動、519民眾黨集會與2024民進黨總統大選參與者的年齡，發現民進黨多了很多生力軍。此說法雖引發爭議，不過筆名「人渣文本」的學者周偉航認為，「不重複人流」其實就可以達成這一目的。對此，前台北市市政顧問「翟神」翟本喬則打臉「不懂不要裝懂」。

時事評論員周偉航5月30日在政論節目《新聞面對面》中表示，許多人提到中華電信提供的大數據人潮分析能力，其中包含性別和年齡等資訊，因此王義川如何判斷519小草遊行和524立院外群眾是否為同一批人，就是這次爭議的重點，但其實透過網頁的下拉選單可以選擇特定的時間區間，從而分析出兩場活動的人流是否重複，這在技術上是可行的。

翟本喬（圖／記者徐文彬攝）

▲前台北市市政顧問「翟神」翟本喬。（圖／記者徐文彬攝）

針對周偉航說法，翟本喬則發文打臉，表示「不重複人流」的資料像是「你進來三次只算一次」，就像ETC系統知道一輛車在高速公路上從頭開到尾，不會每個閘門都算一次，但這種資料並不會提供「你上星期有沒有開上來」的資訊，因此無法確定519和524的人流是否重複，開酸周偉航「不懂不要裝懂」。

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