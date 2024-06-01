台南年底全面開放機車直接左轉　網友：最怕遇到鬼切三寶

記者黃翊婷／綜合報導

台南市去年10月起在部分路段開放機車直接左轉，市長黃偉哲日前表示，預計今年底會全面開放。消息一出引發網友兩派意見討論，一派人擔心交通可能會因此更亂；另一派人則認為，鬼切三寶就算去待轉區也會鬼切，與其部分開放搞得大家一頭霧水，不如全面開放比較實在。

▲台南是全台首個試辦取消兩段式左轉的縣市。（資料照／記者林東良翻攝）

台南市自去年10月28日起，陸續在10個行政區的16條路段開放機車直接左轉，發現取消機車強制兩段式左轉之後，機車事故件數比試辦前明顯降低。台南市長黃偉哲30日在議會答詢時表示，根據執行成效及民眾反映情況，將以年底全面開放為目標。

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消息傳開之後掀起PTT網友兩派意見討論，一派人擔心，若全面開放機車直接左轉，遇到三寶鬼切可能會讓交通更亂，「外側路肩鬼切神風左轉」、「人命當玩笑」、「好可怕」、「應該會有一堆鬼切左轉吧」。

但也有不少人認為這是德政，畢竟三寶就算去待轉區也會鬼切，「全面才是對的，部分可、部分不可，别說外地人，本地人都未必清楚」、「三寶不管開車騎車都照樣鬼切」、「早該改了，不然一堆路小條還要待轉根本白痴，每次待轉都要注意會不會被撞」。