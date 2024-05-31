台南地院與台南市民政局　共辦國民法官模擬法庭活動

▲台南地院與台南市民政局攜手邀請各轄區之鄰長、里長，於5月31日至台南地院參與模擬法庭活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續推廣國民法官制度，台南地院與台南市民政局攜手邀請各轄區之鄰長、里長，於5月31日至台南地院參與模擬法庭活動。

這次活動全程採擬真性模擬，從停車的位置、進入選任會場的動線，甚至是配賦與候選國民法官編號、以自動報到機報到等程序，均完全比照真實案件之模式辦理，期使到場之鄰、里長能有身歷其境之感受。

活動首先由台南地院沈揚仁院長親臨選任會場致詞，緊接著由國民法官專庭陳本良庭長講解國民法官制度。而為加強鄰、里長之印象，使其有更深刻之體驗，國民法官科安排模擬法庭為貫穿整場活動之主軸。現場經由電腦程式抽選出10名鄰里長，擔任此次模擬案件之陪席法官、國民法官及備位國民法官，並邀請到台南地院張婉寧法官、蕭雅毓法官分別擔任檢察官及辯護人。

電視劇中的法庭攻防戰真實上演，鄰、里長無不全神貫注，以眼見、耳聞之方式，試圖釐清案件之真相，並次次提出重點問題，清晰思路及獨特見解，讓職業法官也折服。最後亦開放交流時間與鄰、里長互動，眾人發問踴躍，庭長有問必答，活動圓滿結束。

鄰、里長是政府與民眾溝通的橋樑、民意的發聲者，台南地院本著擴大宣導之理念，盼能將國民法官制度介紹給各位鄰、里長，再由各位鄰、里長將所知分享與里民，協助解決民眾的問題，也使國民法官制度更趨普及、更臻完善。