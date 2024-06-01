「黃琪2.0」18歲男扮醫師騙財騙色！出獄又變律師　還演過冷氣工

▲黃姓男子假冒律師身分詐騙，遭判刑7個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／台南報導

台南一名女子上網諮詢法律問題，遇到自稱是律師的黃姓男子聯繫，並稱只要5960元就可以幫她處理訴訟業務，並出示各種偽造文件，她警覺不對勁立刻報警，這才知道原來22歲的黃男有多項詐騙前科，先後假扮過警察、醫師、檢察官、冷氣工，2023年12月初剛出獄又再犯，台南地方法院審理後，依偽造私文書罪判黃男有期徒刑7月。

黃男18歲時，就假冒醫師身分騙財騙色，得手至少百萬元，出獄後又假裝律師，上網尋找需要法律協助的人，跟對方聯繫說可以協助打官司。

判決書指出，黃男未取得律師資格，2023年12月7日見一名女子在臉書社團發文詢問行車消費糾紛法律問題，向她聯繫可以協助其辯護，以通訊軟體Line暱稱「陳律師」，並傳送其偽造的律師名片，稱繳納訴訟費5960元即可處理訴訟業務，且偽造法律扶助基金會台北分會收費證明單，收費證明單1份、委任狀1份、財團法人法律扶助基金會申請扶助之切結書1份等，交給該女子。

女子向警方求證後，發覺黃男並非律師，遂與警方合作，與黃男相約在咖啡店，佯稱交付友人委任費2萬元，經警當場逮捕。

法院審酌，黃男有冒用醫生、警察、檢察官、冷氣維修工等涉犯詐欺、偽造文書等前科多次，毫無悔改之意，依偽造私文書罪，判他有期徒刑7月。