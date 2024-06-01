李多慧甜喊「青年局加油」　蔣萬安掌鏡自拍找議長、局長陪

記者陳家祥／台北報導

台北市青年局6月1日成立，兌現市長蔣萬安在競選時的承諾，首任局長為市府發言人殷瑋。此次活動也找來中職味全龍的人氣啦啦隊成員李多慧出席，高喊「青年局加油」，有趣的是，市長蔣萬安過去曾與林襄自拍引發不少討論，這次雖然也與李多慧自拍，但特別找來議長戴錫欽、殷瑋陪同。

談到李多慧出席活動，是否會找她自拍？蔣萬安會前受訪時笑說，等下看看情況；媒體追問，太太看到跟林襄還是李多慧的自拍比較生氣？蔣說，她都不會生氣，「沒有問題，如果有機會，我是亘粉」。

▲味全龍啦啦隊李多慧出席青年局成立茶會，蔣萬安主動牽李過去合照。（圖／記者林敬旻攝）



蔣萬安致詞說，為什麼台北市要成立青年局？這不只是當初的政見，也是對台北市年輕朋友的承諾。過去當律師時協助青創團隊、進立法院跟年輕朋友交流對話、競選市長期間舉辦各種座談會，了解到首都許多年輕朋友有勇氣卻少了經驗，有想法卻少了教練，有夢想卻因為生活上的壓力喘不過氣，「所以在台北，希望整合單一局處，協助、照顧所有年輕朋友」。

蔣萬安說，成立青年局就是為了要對所有的年輕人「拉一把、打個氣、補個血、助圓夢」，要扮演一個可以跟所有青年朋友，平等相待、共學互助的同行者角色，所以絕對不會單純只是一個資源的給予者。

蔣萬安希望，所有在台北市的年輕朋友，不管在求學或未來的生活中，人生的旅途不會永遠順遂、一定會遭遇很難，但未來青年局會陪同所有年輕朋友渡過各項的難關，需要幫助的時候青年局永遠陪在年輕人身旁。

▲味全龍啦啦隊李多慧出席青年局成立茶會。（圖／記者林敬旻攝）



議長戴錫欽則期許，要做出首都的格局，今年是第一年過渡階段，明年開始會有完整的年度預算跟規劃，台北市議會站在支持年輕人的立場，一定百分之百支持，議會同仁也給了很多建議值得參考，「殷瑋醜話說在前，如果未來30歲以下年輕支持度沒有提升的話，自己看著辦」。

殷瑋致詞時表示，台北市有90幾萬年輕人設籍，若加上求學的學生更是兩倍不止，「我們承擔的是，在全台灣的首善之都，怎麼讓年輕人認識職場、認識社會乃至於認識世界」。

殷瑋說，青年局的英文叫做「Department For Youth」，不同於其他局處都是「Department of」，青年局是「for you」、為了年輕人，這是承諾也是保證，青年局跟年輕人是同行者也是陪伴者，會持續在市長、議會以及各界指導下努力前行。

▲味全龍啦啦隊李多慧出席青年局成立茶會，與青年局長殷瑋同台。（圖／記者林敬旻攝）