會考成績下周公布 　北市高中職線上博覽會提供志願選填指南

▲113年國中教育會考，成功高中考場。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國中教育會考將於下周寄發成績單，考生接下來將進行志願選填作業。台北市教育局針對基北區考生推出「台北市高中職線上招生博覽會」網站，提供北市高中職學校介紹、校本特色課程等多元資訊，幫助考生與家長在升學志願選填時更具參考方向。

台北市教育局表示，線上招生博覽會網站有三大特色，提供「高中職學校導覽」、「捷運路線圖定位搜尋」、「選讀分析地圖」內容，讓考生可以適性選校，並考量上學交通動線。

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教育局指出，線上招生博覽會網站提供各學校特色與校本課程介紹，考生與家長可以清楚知道學校特色與相關類科，以及各校入學申請方式；透過「捷運路線圖定位搜尋」幫助考生搜尋學校靠近哪一個捷運站；另提供「選讀分析地圖」藉由3個提問，幫助考生快速分析適合自己的學校。詳情可上「台北市高中職線上招生博覽會」網站查詢。

台北市華興中學校長曾騰瀧指出，免試入學可填30個志願，其中前5個志願最重要，一定要包含「夢幻、落點、保險」3類學校，也就是前5志願要有夢想的學校、實際分數落點的學校，以及安全穩上的學校等3類，而且至少填15個志願，避免意外落榜。

▲北市高中職線上招生博覽會提供選校指南。（圖／台北市教育局提供）

