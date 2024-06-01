萬安警報響？蔣萬安昔與林襄自拍被太太丟餵奶　這次牽手李多慧合照

▲味全龍啦啦隊李多慧出席青年局成立茶會，只見市長蔣萬安緊拉著李的手。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市青年局6月1日成立，兌現市長蔣萬安在競選時的承諾，首任局長為市府發言人殷瑋。而在今天成立茶會上，市府也邀請味全龍啦啦隊的李多慧出席，蔣被問到是否會自拍時，笑說看看情況，強調太太都不會生氣，重申「我是亘粉」；隨後在活動尾聲要合照時，蔣還大喊「等一下」，接著主動上前將站在外側位置的李牽到C位，讓李又驚又喜。

蔣萬安受訪時說，青年局的成立是他的競選承諾，也是對市民的許諾。當時跟很多年輕朋友交換意見與對話，青年局的成立，其實就是希望未來能夠有一個單一局處，提供資源來協助在台北市的年輕朋友，不管在居住、職涯規畫以及國際交流上面，都可以展現出首都的格局。

蔣萬安說，未來青年局做一個對接的窗口，而且重要的是秉持一個理念，永遠都要看到、關心到，在主流價值以及競爭激烈之下，沒有這麼多資源的年輕朋友們，「這個部分會持續努力，而且最重要，我們要跳脫傳統上對下的這種指導者、給予者的角色」。

▲台北市長蔣萬安與味全龍啦啦隊的李多慧合影。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安指出，所謂青年局的首都格局，就是希望跟所有年輕朋友是平等相待，而且是一起行走、同行者的角色，「所以我想未來對於青年局有很高的期許，我想同仁都會非常努力，在相關業務推動上面，希望都能夠非常順遂」。

議員林延鳳認為，議會早在1月底便通過組織規程，但市府直到4月中旬才公告，且從青年局有組織法源到正式成立，1個半月期間內不提任何墊付案或追加預算，質疑是規避監督、「藐視議會」。蔣萬安說，一切都依照預算法相關規定進行，過程中也都經過議會不斷討論、完整審議。

另外，此次成立大會也邀請味全龍啦啦隊人氣成員李多慧出席，媒體關注是否會自拍？蔣萬安笑說，等下看看情況；媒體追問，太太看到跟林襄還是李多慧的自拍哪個會比較生氣？蔣說，她都不會生氣，「沒有問題，如果有機會，我是亘粉」。

而後續在活動告段落，蔣萬安、殷瑋、議長戴錫欽與副議長葉林傳以及李多慧來到場外揭牌合照時，蔣還大喊「等一下」，接著主動上前將站在外側位置的李牽到C位，讓李又驚又喜。