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柯市府設下但書大巨蛋演唱會無解？　蔣萬安：大家努力把結打開

▲台北市長蔣萬安出席青年局成立茶會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安出席青年局成立茶會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

針對大巨蛋能否舉辦演唱會一事，台北市副市長李四川昨在議會備詢時坦言，柯市府在使照註記綁死，這但書沒解決所有人都沒辦法，喊話市府和議會共同解決問題，「市政府願意付這個責任，最起碼議會也要能支撐我們」。市長蔣萬安今表示，「市府、議會、各界大家共同努力，設法將這個結打開」，期待未來大巨蛋能夠帶給台北市這座城市更多的經濟效益。

李四川昨在議會備詢時表示，當初由柯市長寫的但書，「受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合『建築技術規則建築設計施工編』第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全」，因為這個但書沒辦法解，也不知道怎麼審。

李四川強調，市府和議會應該共同解決這個問題，「市政府願意付這個責任，最起碼議會也要能支撐我們」，如果市府敢扛責任，就回到2017年內政部的法令，用大型集會的自治條例去執行。

蔣萬安1日出席青年局揭牌茶會前受訪表示，上任後秉持面對各項問題盡全力解決的態度，大巨蛋上任第一年也讓它趕快完工、正式啟用舉辦了國際級棒球賽事；同樣的，接下來市民朋友很期待舉辦演唱會，各項的活動也非常努力，設法完成市民的期待。

蔣萬安表示，上任之前其實相關但書限制就已經在那裡，在變更設計使用的時候就已經納入。他說，上任後大家希望大巨蛋帶來各項演唱會經濟效益，「所以也很希望，市府、議會、各界大家共同努力，設法將這個結打開」。

蔣萬安說，期待未來大巨蛋能夠朝向舉辦包括演唱會在內的各項活動，能夠帶給台北市這座城市更多的經濟效益。

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